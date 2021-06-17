Турция через НАТО добивалась смягчения высказываний в адрес России и Белоруссии

Турция членом НАТО стала в 1952 году, вскоре после окончания Второй мировой войны. Альянс гарантировал ей безопасность как стране-участнице, она же следила за безопасностью на его южном фланге во времена холодной войны.

В новейшей истории Анкара стала играть в Альянсе проблемную роль и действует, как посчитает нужным, не поддерживая партнеров - примеров этому много, начиная от отказа подписать план обороны НАТО для Польши, Литвы, Латвии и Эстонии после присоединения Крыма к России до призыва объявить сирийскую курдскую группировку террористической организацией.

Величайший гнев США, а, значит, и НАТО, Турция вызвала своим решением приобрести российские ЗРК С-400. Немногим известна настоящая подоплека этих событий, пишет эксперт Нисан Ахмадо на страницах издания «Полиграф».

Турция оправдывала свою покупку «Триумфов» тем, что Вашингтон не позволил ей получить американскую систему ПРО Patriot.

Но это вводит в заблуждение. Торг между Вашингтоном и Анкарой по поводу F-35, из программы которых потом ее исключили, и системы противоракетной обороны Patriot, был сложным.

«Конфликт в Сирии от 2011 года побудил Турцию попросить НАТО предоставить «Патриот» для защиты своих границ, и в 2013 году НАТО приступило к миссии по усилению сил ПВО Турции за счет установки этой системы ПРО, которая подключена к сети ПВО Альянса. Однако из-за высокой стоимости и длительного обслуживания системы Patriot в 2015 году НАТО предложило Турции альтернативную систему обороны. Это не понравилось Турции, которая стремилась укрепить свою оборонную промышленность и настаивала на передаче Patriot Турции», - говорится в публикации.

Далее была сделка Турции с Россией, которая и привела Вашингтон в бешенство.

США заявили, что приобретение Турцией С-400 представляет угрозу безопасности, учитывая, что система С-400 может использоваться для сбора конфиденциальной информации, которая может оказаться в руках России.

Нисан Ахмадо, рассказывая об этом, намекает на то, что сделка по С-400 подразумевала и подыгрывание интересам России. Так, он указывает на статью Амберина Замана, который расписал на страницах Al-Monitor, как Турция лоббировала смягчение формулировок в заявлениях НАТО, осуждающих Россию, после кибератак российских хакеров на правительственные учреждения США в апреле.

Также упоминается сообщение Reuters о том, что в мае Турция также работала над смягчением высказываний НАТО, в которых осуждались белорусские власти за принудительную посадку самолета Ryanair и арест журналиста Романа Протасевича.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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