Известный российский экономист и политолог Михаил Хазин считает, что НАТО попробует вывести ядерное вооружение с территории Европы ради улучшения
Пентагон США запланировал мега-провокационный проход эсминца 6 флота под Крымским мостом. Пентагон грозится превратить Черное море в «кипящий котёл»
Осенью в России могут повысить налоги для тех, кто имеет в собственности несколько объектов недвижимости. Об этом стало известно информационному
Военнослужащие 32-го военного городка РФ были тайно переброшены на территорию Нагорного Карабаха для контроля за соблюдением условий перемирия.
СМИ сообщают о секретной встрече российской и сирийской военных делегаций на северо-востоке Латакии. По информации Baladi News, которое ссылается на
Профессор американской Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова спрогнозировала дальнейшее поведение коронавирусной
Вступление Украины в НАТО президент России Владимир Путин назвал «красной чертой» для РФ, поскольку в этом случае ракеты Альянса до центральной части
Правительственные войска Сирии после нападения на отделение государственной службы безопасности несколько дней назад направили военное подкрепление в
В Ираке были атакованы сразу несколько военных и логистических конвоев возглавляемой США коалиции. Об этом сегодня сообщает Мehrnews.com. По данным
Россия разрешила представителям Индии присутствовать на испытаниях легких танков Спрут-СДМ1. Об этом сегодня сообщает издание ThePrint . Нью-Дели
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