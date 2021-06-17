Эксперты рассказали, как США развалить формирующийся союз России и Китая

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Эксперты рассказали, как США развалить формирующийся союз России и Китая
Политика / В Мире

Центр стратегических и международных исследований (CSIS) в апреле нынешнего года указал на «стремительно расширяющееся» китайско-российское стратегическое сотрудничество. Особенно подчеркивалось, что торговля между странами выросла «до новых высот», и не только.

Двумя государствами заключены соглашения о расширении военного и технологического сотрудничества, в том числе о совместных военных учениях, начиная от Балтийского моря до Восточного и Южно-Китайского морей.

CSIS прогнозирует, что сотрудничество России с Китаем в сфере обороны будет расти, потому что «Китай в большей степени, чем любая другая азиатская держава, укрепляет позиции России во всем мире».

Таким образом, Москва и Пекин стали по-настоящему стратегическими партнерами в противостоянии США. Возникает новый китайско-российский блок.

«Когда коммунисты выиграли гражданскую войну в Китае в 1949 году и быстро согласовали свою внешнюю политику с политикой Москвы, Штаты и Запад столкнулись с кошмарным сценарием безопасности, впервые задуманным британским геополитиком сэром Хэлфордом Маккиндером. Он предупреждал западные морские державы, что их безопасность будет поставлена под угрозу, если один противник или союз двух или более противников получат контроль над основными центрами силы на евразийском континенте», - пишет Spectator.org.

В 1949 году Штаты были обеспокоены возможностью советско-китайского блока, сейчас - происходит создание союза Китая и России.

Эксперты делятся с властями США советами, как не допустить этого создания.

«Следует смягчить антироссийскую, антипутинскую риторику. Экономические связи США с Россией должны быть расширены. Соединенным Штатам не нужно умиротворять Россию, им надо противостоять Китаю», - рассуждают аналитики.

Однако, вынуждены констатировать они, даже после вчерашнего саммита президентов РФ и США в Женеве неясно, есть ли у президента Байдена желание двигаться в этом направлении. Потому что, по мнению авторов, саммит был скорее театральным, чем государственным. 

Если Байден будет двигаться в направлении разрядки отношений с Россией, это обязательно привлечет внимание руководителей Китая, и они, вероятно, сочтут это не признаком слабости Америки, подчеркивается в публикации, а скорее признаком геополитической зрелости. Ибо у наций нет постоянных союзников и постоянных врагов, есть только вечные интересы.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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