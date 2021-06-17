Straitstimes: Совместные миссии с Китаем позволят России вернуть статус космической сверхдержавы

Советский Союз 63 года назад запустил первый спутник в космос, а четыре года спустя отправил на орбиту первого человека - космонавта Юрия Гагарина. РФ даже после распада СССР долгие годы была космической сверхдержавой, объединившись со Штатами для строительства и эксплуатации МКС. Но НАСА в космической гонке со временем опередило огромную страну.

Однако теперь все изменилось, пишут журналисты сингапурского издания Straitstimes.com , так как будущее российской космической программы зависит от новой космической державы мира - Китая. И она сможет вернуть себе статус космической сверхдержавы.

Впрочем, журналисты сразу же уточняют - не потому, что РФ безнадежно отстала. Возникающее новое партнерство, в первую очередь, отражает геополитику сегодняшнего мира. Москва явно дала понять, что покинет МКС после окончания соглашения в 2024 году.

На прошлой неделе глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Россия выйдет, если США сохранят санкции, которые повлияли на космическую программу России. А меж тем работа россиян и американцев на МКС долгие годы позиционировалась как символ сотрудничества стран даже в периоды холодных и напряженных отношений. Но этот стресс, похоже, достиг точки невозврата.

Россия явно нацелена на сотрудничество с Китаем.

«После многих лет обещаний и некоторого ограниченного сотрудничества РФ и КНР принялись разрабатывать амбициозные планы миссий, которые будут напрямую конкурировать с США, открывая новую эру космической конкуренции. Страны объединили усилия для выполнения роботизированной миссии к астероиду в 2024 году, координируют серию лунных миссий, направленных на создание постоянной исследовательской базы на южном полюсе Луны к 2030 году. Первая из этих миссий запланирована на октябрь с целью обнаружения льда, который мог бы обеспечить водой будущие поселения», - говорится в статье.

В планах Китая - строительство своей станции, в которой будет место иностранным астронавтам. Страна, которая отправила своего космонавта в космос еще в 2003 году, приглашения на МКС так и не дождалась.

Авторы считают, что у российско-китайских космических миссий есть будущее. В первую очередь еще и потому, что у китайцев есть ресурсы для финансирования, а у России - огромный опыт.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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