Война между Китаем и США может начаться с маленького тайваньского острова Пратас

Во вторник, 16 июня, 28 китайских боевых самолетов пролетели в небе над Тайванем. Это был уже ставший традиционным ежедневный полет. В Штатах и на Тайване называют это вторжением. Но именно вторничный полет вызвал сильнейшую тревогу Пентагона, учитывая схему движения авиации.

Часть самолетов Народно-освободительной армии, включая бомбардировщики, истребители и самолеты наблюдения и разведки, летели на восток от китайского побережья по направлению к южным околицам Тайваня. Остальные же устремились дальше на юг к крошечному острову Пратас в Южно-Китайском море.

Он необитаем – там располагается только гарнизон морских пехотинцев да офицеров береговой охраны.

В ответ на действия Китая США тоже активизировали свои разведывательные полеты возле Пратаса. И это существенно повысило риск конфронтации и столкновений между авиацией двух крупнейших стран мира, что рискует вылиться в полномасштабную или региональную войну. Тем более сейчас, когда Китай уже изучил оборону Тайваня и знает, насколько он уязвим.

По мнению военных аналитиков, у Пекина есть возможности нанести удар по Тайбэю без опасного вторжения через 130-километровый Тайваньский пролив.

Взятие острова Пратас, расположенного ближе к Гонконгу, чем к Тайваню, может дать Китаю новый плацдарм для будущих военных операций, не спровоцировав полномасштабного конфликта с США.

«Сейчас существует серьезная вероятность того, что Китай стремится оккупировать один из отдаленных островов», - заявил профессор Университета Маккуори в Сиднке Бен Шрир, изучающий оборонную политику Тайваня.

И хотя на Тайване уверяют, что способны защитить Пратас, стоит понимать, что военные будут действовать более чем в 400 км от своего побережья и столкнутся с крупнейшим в мире флотом.

Еще одна проблема Тайваня, это, по мнению профессора, постоянная потеря контроля над небом между главным островом и его территориями в Южно-Китайском море.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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