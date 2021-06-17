Экспорт немецких подводных лодок в Турцию угрожает безопасности Греции

Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас во время встречи с депутатом от социал-демократической партии Германии Нильсом Шмидом заявил о том, что его страна чрезвычайно обеспокоена отказом Германии запретить экспорт подводных лодок в Турцию. Об этом сообщает greekcitytimes.com.

По его словам, Греция «по меньшей мере разочарована» голосованием СДПГ, которая выступила против законопроекта, запрещающего экспорт подводных лодок в Турцию – страну, дестабилизирующую обстановку в Средиземноморском регионе и представляющую собой сплошной «экзистенциальный вызов» и угрозу безопасности Греции.

Заметим, что речь идет о шести субмаринах типа 214 TN. Согласно договоренностям, они должны быть возведены на верфях концерна ТиссенКрупп.

Примечательно, что правительство Германии, предвидя возмущение Греции и возможности того, что подлодки не будут поставлены заказчику, еще в 2009 году застраховало финансовые риски производителя на сумму €2,49 млрд.

Глава МИД Греции также подтвердил разочарование по поводу того, что Афины не были приглашены на вторую Берлинскую конференцию министров по Ливии. Министр указал на географическую близость стран, а также на наличие посольства в Триполи.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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