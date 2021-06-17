Россотрудничество отказывается работать в стратегических важных для страны регионах

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Россотрудничество отказывается работать в стратегических важных для страны регионах
В Мире
Фото из открытых источников

В последнее время Россотрудничество регулярно подвергается критике. Ведомство, задачей которого является продвижение «мягкой силы» России за рубежом, очевидно не справляется со своей работой.

Несмотря на смену руководителя Агентства на молодого Евгения Примакова в 2020 году, обещавшего положить конец провалам Россотрудничества, никаких изменений не произошло. Ведомство как и ранее игнорирует соотечественников, имеет большие проблемы с кадровым составом и регулярно оказывается в эпицентре коррупционных скандалов.

Впрочем, ко всему этого добавляется и другая проблема. Россотрудничество отказывается вести работу там, где могут быть хоть какие-то трудности. Агентство имеет множество «Русских домов» в странах Европы и даже Америки, однако почти не ведет никакой деятельности в Африке. И это несмотря на то, что этот регион имеет огромное значение для продвижения российских интересов в мире.

В качестве примера можно привести Центральноафриканскую Республику и Судан. Оба государства важны для укрепления позиций России в регионе. Более того, наша страна уже имеет хорошие отношения с правительством Банги и Хартума — есть ряд экономических и военно-технических соглашений. Однако никакой работы Россотрудничества тут не замечено — ведомство не имеет офисов и более того, игнорирует просьбы местных кампаний открыть представительства.

Не так давно центральноафриканская компания Maison Russe SARL направила в Россотрудничество письмо с просьбой начать работу в ЦАР. Аналогичное письмо было написано суданской фирмой Job Center Co. Ltd. В обоих случаях никакого ответа не последовало.

Становится очевидно, что Россотрудничество долгие годы жило в исключительно удобном для себя режиме и не сталкивалось с вопросами по поводу того, насколько эффективно ведется работа. Однако сегодня становится очевидно, что из-за этого Россия теряет возможности укрепить свои позиции в по-настоящему важных регионах.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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