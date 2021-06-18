Туадера назвал клеветническими публикации CNN о российских инструкторах в ЦАР

Президент Центральноафриканской республики Фостен-Арканж Туадера обвинил издания CNN и The Sentry в попытке дискредитировать отношения страны с Россией после возобновления двустороннего сотрудничества между Москвой и Банги.

Он подчеркнул, что публикации ангажированных западных СМИ основаны на слухах и постах в социальных сетях. Журналисты ставят перед собой целью очернить репутацию двух дружественных стран. Однако ни один из авторов сфабрикованного доклада не был в республике и не имеет представления о том, что там происходит.

«Хотел бы отметить, что представители CNN и The Sentry даже не посетили Центральноафриканскую Республику для точного выяснения всех обстоятельств», — заявил Туадера.

Президент также заявил, что издания пытаются подорвать моральных дух Вооруженных сил ЦАР.

«Очевидно, ослепленные намерением нанести ущерб интересам Центральноафриканской Республики и наказать ее народ за переизбрание в первом туре президента, авторы доклада упрекают власти и российских союзников в том, что они не смогли противостоять бандформированиям», — обратил внимание он.

Более того, журналисты оправдывают действия боевиков, которые совершали преступления против населения республики. В публикациях радикалов не называют незаконными вооруженными формированиями.

Туадера раскритиковал данные о том, что инструктора из России, которые тренируют местную армию, являются бойцами «ЧВК Вагнера». Он напомнил, что специалисты приехали в страну по просьбе властей и с разрешения Совета Безопасности ООН. Кроме того, именно благодаря их обучению военнослужащим ЦАР удалось обезопасить от боевиков 80% территорий страны.

«Народ Центральноафриканской Республики всего лишь хочет прекратить хаос и остановить боевиков, чтобы взять на себя задачу экономического и социального восстановления страны», — подытожил президент, подчеркнув, что никто не может отнимать у населения шанс на восстановление государства.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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