Главный терапевт РФ Драпкина рассказала, как получить справку о противопоказаниях к вакцинации

Пентагон США запланировал мега-провокационный проход эсминца 6 флота под Крымским мостом. Пентагон грозится превратить Черное море в «кипящий котёл»
Встреча российской и американской стороны окончилась победой Владимира Путина – такой вывод сделали западные информационные агентства. Аналитики
Главный терапевт Минздрава, директор медицинского цента терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина объяснила россиянам, как получить справку
Российские специалисты рассказали, как будет развиваться ситуация с коронавирусом в России. Об этом сообщает «e1.ru». В ряде российских регионов
В прошлом году в России началась вакцинация от коронавируса. В стране можно использовать для прививки три вакцины, но, как отмечают эксперты, у этих
Российские военные завершают испытания истребителям МиГ-35, после чего он поступит в серийное производство. Планируется, что Минобороны РФ закупит по
В США обеспокоены из-за новостей о создании российским концерном «Калашников» боевых беспилотников «КУБ-БЛА». Аналитики The National Interest (NI)
В США пришли к выводу, что российские ядерные ракеты могут обойти существующие американские системы противовоздушной обороны. В отчете аналитического
Невзирая на то, что было объявлено о поражении Исламского Государства (террористическая организация, деятельность в России запрещена) и
Причины разногласий между Турцией и другими членами Североатлантического Альянса всем очень хорошо известны. Самая громкая – решение Анкары закупить
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