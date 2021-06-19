Главный терапевт РФ Драпкина рассказала, как получить справку о противопоказаниях к вакцинации

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Главный терапевт РФ Драпкина рассказала, как получить справку о противопоказаниях к вакцинации
Здоровье
Главный терапевт Минздрава Оксана Драпкина

Главный терапевт Минздрава, директор медицинского цента терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина объяснила россиянам, как получить справку о противопоказаниях к вакцинации от коронавируса. Для этого необходимо обратиться к участковому терапевту. Об этом сообщает «Взгляд.ру».

Известно, что в Москве и области в последнее время наблюдается стремительный рост заболевания коронавирусом среди молодых людей. В связи с этим мэр российской столицы Сергей Собянин заявил о необходимости повторной вакцинации для граждан, у которых закончились антитела.

«Противопоказаний к прививке как таковых немного. Обо всех сообщается в инструкции. Это тяжелая аллергия или обострение каких-либо хронических заболеваний. Также в перечень входит наличие аутоиммунных заболеваний. Самой большой опасностью сегодня является заболеть новым штаммом коронавируса. Потому вакцинация очень важна», - заявила Драпкина.

При наличии противопоказаний, медик посоветовала гражданам обратиться к участковому терапевту. В случае более узконаправленных вопросов следует обратиться к профильным врачам (кардиологам или аллергологам). Специалисты определят, можно ли пациенту прививаться или же нет.

«Вообще, выдать справку о противопоказании может любой врач. Но я напоминаю, что противопоказаний к вакцинации очень немного», - подчеркнула терапевт.

Напомним, несколько дней назад власти Москвы и московской области заявили об обязательной вакцинации 60% коллектива всех организаций, связанных со сферами услуг.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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