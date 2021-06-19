Власти Ленобласти вводят максимально жесткий антиковидный режим

Вслед за московским регионом в Ленинградской области введена обязательная вакцинация сотрудников общепита, торговли и сферы услуг. Однако если власти Москвы обязали работодателей привить 60% сотрудников, то в Ленобласти планка была установлена выше — не менее 80% персонала. Таким образом, можно сказать, что в регионе вводится один из самых жестких антиковидных режимов в стране.

Компании, которые не выполнят эти условия, должны будут приостановить работу. Согласно введенным мерам, с 1 сентября 2021 года в регионе будет запрещена работа предприятий общественного питания, салонов красоты, парикмахерских, детских развлекательных центров и игровых комнат, учреждений дополнительного образования, музеев, а также спортивных клубов, в которых вакцинируется от коронавируса менее 80% сотрудников. Таково распоряжение губернатора области Александра Дроздненко.

Вместе с тем с целью стимулирования вакцинации постановление предусматривает снятие ограничительных мер с предприятий и организаций, в которых не менее 80% персонала имеют сертификат вакцинации. При этом проведение массовых мероприятий без ограничения численности возможно в случае, если участники имеют сертификаты вакцинации или отрицательные результаты тестов ПЦР.

Александр Дрозденко объяснил, что ужесточение мер обусловлено низкими темпами вакцинации в области, где привилось всего 10% взрослых. Между тем заболеваемость растет, число госпитализаций больных ковидом с мая увеличилось втрое. Более того, многие пациенты переносят заболевание в тяжелой форме, количество больных в реанимации на аппаратах ИВЛ удвоилось.

Как отметил руководитель проекта «Экопарк Вереск», для ресторанов, находящихся в «красных зонах», — это возможность минимизировать ограничения, которые действуют сейчас - 50%-я заполняемость, расстояние между столами не менее 1,5 м, маски и перчатки. Он также надеется, что к середине июля уже будет привито 80% сотрудников, а то и все 100%. При этом он признал, что проблемы могут быть только у тех ресторанов, у которых велика доля работников-мигрантов.

А гендиректор сети кофеен «Чайникофф» Михаил Гусейнов сообщил, что персонал уже уведомлен о бесплатной вакцинации. Он также пообещал премию для тех, кто получит прививку до 1 июля. Гусейнов отметил, что вести человека к врачу никто не сможет, поэтому денежное вознаграждение является стимулом для большинства людей.

«Увольнять людей, которые не хотят прививаться — не уверен, что правильно с юридической и с моральной точки зрения», — заявил Гусейнов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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