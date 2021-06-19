Стало известно, чем опасен дельта-штамм коронавируса

Image 16+
Стало известно, чем опасен дельта-штамм коронавируса
Здоровье

Ковид разбушевался: чем опасен дельта-штамм и что с ограничениями в России и других странах.

С начала массовой вакцинации в России прошло порядка пяти месяцев. Чтобы привлечь как можно больше народу к этому делу, руководство населенных пунктов или отдельных предприятий изобретают те или иные заманчивые «плюшки». Однако, намного увеличить очереди в прививочные кабинеты этим не получается. 

Судя по официальной статистике, уже привилось немногим больше 13% россиян (19,2 млн человек). При том, что больницы переполнены ковидными пациентами. В Москве и отдельных регионах власти вводят обязательную вакцинацию для работников отдельных отраслей.

По сравнению с началом июня кривая заболеваемости резко пошла вверх: если 2 июня было 8 832 новых случая заражения в стуки, то на 18 июня по информации оперштаба, их уже было 17 262. В Москве последние сутки дали 9 056 новых больных - это максимальное число за все время пандемии.

Весной-2021 в Индии разбушевался новый дельта-штамм коронавируса. Видимо, эта более заразная мутация SARS-CoV-2 теперь пришла и в Россию, начав третью волну.

Дельта-штамм пока только изучается учеными, однако ясно, что он гораздо заразнее «классического» уханьского собрата. У больниц Москвы и Петербурга вновь можно видеть длинные очереди из скорых. Однако, власти пока ограничиваются мягкими мерами против эпидемии. Спасти положение могла бы массовая вакцинация, но в стране с ней большие проблемы.

В апреле дельта-штамм обнаружился в Бельгии, Австралии, Германии, Великобритании, США и других странах. В России первый случай выявили в середине мая у 15 индийских студентов Ульяновского государственного университета.

Эксперты отмечают, что этот штамм укладывает в больницы все большее число молодых людей, он процентов на 40 заразнее и страшнее по своим последствиям. Среди последних: боль в горле, рвота, тошнота, диарея, боль в животе; боль в суставах, сильный насморк, потеря слуха, микротромбозы нижних конечностей с риском возникновения гангрены.

Ученые утверждают, что этому штамму под силу обходить антитела после вакцинации, особенно если это была только первая фаза. Так, эффективность одной дозы вакцины при встрече с дельта-штаммом падает примерно на 17% (при том, что полная вакцинация защищает примерно на 90%).

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Стало известно, чем опасен дельта-штамм коронавируса

Сегодня, 19:55

Власти Ленобласти вводят максимально жесткий антиковидный режим

Сегодня, 13:50

Главный терапевт РФ Драпкина рассказала, как получить справку о противопоказаниях к вакцинации

Сегодня, 09:50

Эксперт: COVID-19 научился противостоять вакцине, но это еще не приговор

Вчера, 20:00

«Локдаун не поможет»: почему в российских ковидных госпиталях станет больше тяжелых пациентов

17-06-2021, 23:15

Кому нельзя делать прививку от коронавируса COVID-19: противопоказания российских вакцин

17-06-2021, 12:00

Юристы рассказали о последствиях отказа от обязательной вакцинации от коронавируса

16-06-2021, 23:50

Индийский штамм SARS-CoV-2 распространяется по всей России

16-06-2021, 17:10

Крючков рассказал, чем опасен индийский штамм коронавируса

16-06-2021, 14:00

Биолог рассказала, почему коронавирус COVID-19 снова бьет рекорды и что ждет заболевших

15-06-2021, 17:30

Магнитогорский врач Шалагин: из Москвы пришел тревожный «звоночек»

14-06-2021, 11:00

Почему коронавирус COVID-19 не уходит из России после начала вакцинации

11-06-2021, 19:15

Страны закрывают границы из-за нового дельта-штамма коронавируса

10-06-2021, 19:30

В России онкологических больных лишают права выбора

8-06-2021, 22:45

Вакцинированным от коронавируса COVID-19 могут запретить летать на самолетах

1-06-2021, 11:00

Почти полмиллиона петербуржцев привились от коронавируса

17-04-2021, 22:22

Зарубежные врачи назвали продукты, которые ухудшают состояние кожи

15-02-2021, 21:55

Россия вышла на второе место в Европе по избыточной смертности во время пандемии коронавируса

10-02-2021, 19:35

Диетолог назвала продукты для облегчения боли в суставах

9-02-2021, 20:15

Инфекционист Яковлев назвал главный риск прививки от коронавируса COVID-19

7-02-2021, 19:45

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Главный терапевт РФ Драпкина рассказала, как получить справку о противопоказаниях к вакцинации
  • Сегодня, 09:50

Главный терапевт РФ Драпкина рассказала, как получить справку о противопоказаниях к вакцинации

Главный терапевт Минздрава, директор медицинского цента терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина объяснила россиянам, как получить справку

Западные СМИ: Путин троллил США и уехал из Женевы с победой
  • 17-06-2021, 21:30

Западные СМИ: Путин троллил США и уехал из Женевы с победой

Встреча российской и американской стороны окончилась победой Владимира Путина – такой вывод сделали западные информационные агентства. Аналитики

«Локдаун не поможет»: почему в российских ковидных госпиталях станет больше тяжелых пациентов
  • 17-06-2021, 23:15

«Локдаун не поможет»: почему в российских ковидных госпиталях станет больше тяжелых пациентов

Российские специалисты рассказали, как будет развиваться ситуация с коронавирусом в России. Об этом сообщает «e1.ru». В ряде российских регионов

Кому нельзя делать прививку от коронавируса COVID-19: противопоказания российских вакцин
  • 17-06-2021, 12:00

Кому нельзя делать прививку от коронавируса COVID-19: противопоказания российских вакцин

В прошлом году в России началась вакцинация от коронавируса. В стране можно использовать для прививки три вакцины, но, как отмечают эксперты, у этих

Defence24: Состояние российских истребителей МиГ-29 не позволяет им перехватывать авиацию НАТО
  • 17-06-2021, 09:05

Defence24: Состояние российских истребителей МиГ-29 не позволяет им перехватывать авиацию НАТО

Российские военные завершают испытания истребителям МиГ-35, после чего он поступит в серийное производство. Планируется, что Минобороны РФ закупит по

В США обеспокоены из-за новостей о российском «КУБ-БЛА»
  • Сегодня, 08:50

В США обеспокоены из-за новостей о российском «КУБ-БЛА»

В США обеспокоены из-за новостей о создании российским концерном «Калашников» боевых беспилотников «КУБ-БЛА». Аналитики The National Interest (NI)

Новости партнеров
Новости партнеров
Пентагон: российские ядерные ракеты могут обойти существующие американские системы ПВО
  • 17-06-2021, 14:40

Пентагон: российские ядерные ракеты могут обойти существующие американские системы ПВО

В США пришли к выводу, что российские ядерные ракеты могут обойти существующие американские системы противовоздушной обороны. В отчете аналитического

Эксперт заявил, что Исламское Государство в сирийской пустыне возрождается
  • Вчера, 11:15

Эксперт заявил, что Исламское Государство в сирийской пустыне возрождается

Невзирая на то, что было объявлено о поражении Исламского Государства (террористическая организация, деятельность в России запрещена) и

Аналитик: Из-за страха сближения Анкары с Россией Турцию не исключают из НАТО
  • 17-06-2021, 10:45

Аналитик: Из-за страха сближения Анкары с Россией Турцию не исключают из НАТО

Причины разногласий между Турцией и другими членами Североатлантического Альянса всем очень хорошо известны. Самая громкая – решение Анкары закупить

Американский генерал: Пентагон преуменьшает масштабы пропажи оружия
  • Вчера, 19:20

Американский генерал: Пентагон преуменьшает масштабы пропажи оружия

Американский генерал, председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли был шокирован от числа потерянного оружия,