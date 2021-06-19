Стало известно, чем опасен дельта-штамм коронавируса

Ковид разбушевался: чем опасен дельта-штамм и что с ограничениями в России и других странах.

С начала массовой вакцинации в России прошло порядка пяти месяцев. Чтобы привлечь как можно больше народу к этому делу, руководство населенных пунктов или отдельных предприятий изобретают те или иные заманчивые «плюшки». Однако, намного увеличить очереди в прививочные кабинеты этим не получается.

Судя по официальной статистике, уже привилось немногим больше 13% россиян (19,2 млн человек). При том, что больницы переполнены ковидными пациентами. В Москве и отдельных регионах власти вводят обязательную вакцинацию для работников отдельных отраслей.

По сравнению с началом июня кривая заболеваемости резко пошла вверх: если 2 июня было 8 832 новых случая заражения в стуки, то на 18 июня по информации оперштаба, их уже было 17 262. В Москве последние сутки дали 9 056 новых больных - это максимальное число за все время пандемии.

Весной-2021 в Индии разбушевался новый дельта-штамм коронавируса. Видимо, эта более заразная мутация SARS-CoV-2 теперь пришла и в Россию, начав третью волну.

Дельта-штамм пока только изучается учеными, однако ясно, что он гораздо заразнее «классического» уханьского собрата. У больниц Москвы и Петербурга вновь можно видеть длинные очереди из скорых. Однако, власти пока ограничиваются мягкими мерами против эпидемии. Спасти положение могла бы массовая вакцинация, но в стране с ней большие проблемы.

В апреле дельта-штамм обнаружился в Бельгии, Австралии, Германии, Великобритании, США и других странах. В России первый случай выявили в середине мая у 15 индийских студентов Ульяновского государственного университета.

Эксперты отмечают, что этот штамм укладывает в больницы все большее число молодых людей, он процентов на 40 заразнее и страшнее по своим последствиям. Среди последних: боль в горле, рвота, тошнота, диарея, боль в животе; боль в суставах, сильный насморк, потеря слуха, микротромбозы нижних конечностей с риском возникновения гангрены.

Ученые утверждают, что этому штамму под силу обходить антитела после вакцинации, особенно если это была только первая фаза. Так, эффективность одной дозы вакцины при встрече с дельта-штаммом падает примерно на 17% (при том, что полная вакцинация защищает примерно на 90%).

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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