Экспериментальный самолет-шпион США «проверил» системы ПВО России

Армия США в ходе маневров Baltops 2021 «проверила» на системах ПВО России свой новый самолет разведки и целеуказания Challenger 650 Artemis. Об этом, ссылаясь на собственные источники в Министерстве обороны России, сообщила газета «Известия».

По ее сведениям, американский воздушный шпион в состоянии прослушивать радиопереговоры, а также выявлять наземные цели и отслеживать их перемещение.

Challenger 650 Artemis несколько раз пытался провести разведку систем ПВО, а также пунктов управления и связи на территории Калининградской области, подчеркивают журналисты.

Его рвение особым успехом не увенчалось. По мере приближения к границам России системы ПВО страны его своевременно засекли, идентифицировали и, разумеется, взяли на сопровождение. Средства противовоздушной обороны отследили несколько его полетов на Балтике, вдоль границ Калининградской области и Белоруссии, а также над Черным морем.

Challenger 650 Artemis обладает аппаратурой, которая позволяет дистанционно прослушивать каналы связи. Мощнейший радар и приборы для ведения радиотехнической разведки способны засечь электромагнитные сигналы от радаров и радиостанций и определить точное местонахождение их источника на удалении в несколько сотен километров.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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