Назван симптом коронавируса, который наблюдается только у привитых

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Назван симптом коронавируса, который наблюдается только у привитых
Здоровье

Ни одна вакцина в мире не дает 100-процентную гарантию того, что человек, который привился, не заразится коронавирусом. Однако разработчики не устают подчеркивать, что препараты обеспечивают защиту от среднетяжелого и тяжелого течения болезни, какое часто наблюдается у непривитых людей.

У вакцинированных и заразившихся болезнь, как правило, протекает легко, некоторые даже не знают о том, что они заболели. Многочисленные наблюдения показали, что коронавирус у вакцинированных можно распознать по одному симптому, который не наблюдается у непривитых зараженных ковидом. Речь о частом чихании. Обычно при ковиде оно не наблюдается и зачастую является признаком простуды либо аллергии.

«Несмотря на то, что многие люди с COVID-19 могут чихать, это не окончательный симптом, потому что чихание очень распространено, особенно в теплые месяцы, когда люди могут испытывать сенную лихорадку», - сообщает ZOE COVID Symptom Study.

Данные исследования показали, что люди, которые были привиты, а потом у них лабораторно подтвердился COVID-19, часто сообщали о чихании как непосредственно о симптоме заболевания в сравнении с теми, кто привит не был.

Это может указывать на то, что частое чихание после вакцинации может быть признаком COVID-19, пишет Медикфорум.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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