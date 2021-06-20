Стало известно, какие побочные эффекты наблюдаются при вакцинации «Спутником» и «Эпиваком»

Перечень побочных эффектов препаратов «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» предоставили российские специалисты. Известно, что обе эти вакцины являются двухкомпонентными — соответственно, побочная реакция может проявиться как после первой инъекции, так и после окончания курса иммунизации. Об этом пишет «Новый День».

«Спутник V» является первой вакциной от коронавируса, разработанной на территории России сотрудниками центра им. Гамалеи — при этом «ЭпиВакКорона» была создана на базе новосибирского НИИ «Вектор». Главными отличиями этих препаратов является их состав — в «ЭпиВакКороне» не содержатся частички вируса, поскольку она является полностью синтезированной. Однако и после ее применения могут проявиться поствакцинальные реакции.

Ученые указали, что самыми распространенными побочными реакциями этих двух вакцин являются: головная боль и головокружение, болезненные ощущения в месте укола, общая слабость и повышение температуры. При этом после введения вакцины «Спутник V», усиление температуры тела происходит значительно чаще — а также проявляются симптомы, похожие на ОРВИ. После введения «ЭпиВакКорона» могут появляться онемение в конечностях, озноб и потеря аппетита — однако все побочные симптомы должны исчезнуть спустя 2-3 суток.

«Гриппоподобная реакция может быть не у всех, но если она есть – это нормально. Допускается симптоматическая терапия. Побочные эффекты должны пройти через 2-3 суток после введения вакцины — если они проявляются дольше, необходимо немедленно обратиться к врачу и сделать ПЦР-тест. Есть случаи, когда граждане заболевали коронавирусом сразу после вакцинации — однако в этом случае они переносят инфекцию значительно легче, и практически не имеют осложнений», - сообщили специалисты Роспотребнадзора.

Эксперты указали, что иммунный ответ «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» сохраняется в течение 9 месяцев и более — после этого потребуется пройти ревакцинацию.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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