Непривитые от коронавируса россияне могут остаться без работы

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Непривитые от коронавируса россияне могут остаться без работы
Экономика / В России

На фоне ухудшения эпидемиологической обстановки в России и с учетом введения инициативы принудительной вакцинации, россияне могут остаться без работы — в случае, если откажутся от обязательной иммунизации. Согласно опросу, каждый 5 респондент готов сделать прививку только под угрозой увольнения, а 35% россиян заявили, что не будут вакцинироваться ни при каких условиях. Об этом пишет «Профиль».

Несмотря на введенное предписание об обязательной вакцинации для работников учреждений образования, здравоохранения, социальной защиты, МФЦ, коммунального хозяйства и энергетики, россияне не спешат вакцинироваться — такие данные были выявлены в ходе соцопроса. Юрист «Правовой команды» Александра Сазонова прокомментировала, что в случае отказа работника проходить вакцинацию, работодатель имеет право привлечь сотрудника к административной ответственности. 

«В соответствии со статьей 76 Трудового кодекса, отказ от вакцинации влечет за собой отстранение от работы без сохранения зарплаты. Сумма штрафа на юридическое лицо может достигать 500 тыс. рублей. Также возможно административное приостановление деятельности предприятия на срок до 90 суток», - сообщила Сазонова.

Юрист напомнила, что сертификат о прививке действителен в течение 12 месяцев — и на этот срок он заменяет пропуск на работу, разрешение на заселение в гостиницу, посещение массового мероприятия и прочее. 

«Порядок введения принудительной вакцинации регламентирован федеральным законом Об иммунопрофилактике инфекционных болезней, принятом в 1998 году. Согласно нему, отсутствие прививки влечет за собой временный отказ в приеме граждан в образовательные организации и оздоровительные учреждения — в случае, если существует угроза возникновения массового инфицирования. По данному закону могут работодатели отказать и в приеме на работу — особенно, если она связана с высоким риском заражения инфекционными заболеваниями», – добавила юрист.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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