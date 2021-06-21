«Не сдаются и каждый день преодолевают себя»: Владимир Соловейчик о героях фильма «Турист»

Председатель регионального союза коммунистов Санкт-Петербурга Владимир Соловейчик поделился впечатлениями после просмотра российско-центральноафриканского боевика «Турист».

Фильм получил множество положительных комментариев от зрителей онлайн-кинотеатров. На «Кинопоиске» его рейтинг составляет 7 баллов из 10 возможных, а пользователи сервиса «Отзовик» ставят фильму в среднем 4,2 из 5 звезд.

По мнению общественного деятеля, успешность любой картины связана с большим количеством факторов.

«Многое зависит от того, насколько фильм удался в художественном отношении. Зрители оценивают игру актеров, режиссуру, монтаж, то есть те вещи, которые относятся к искусству кино», — говорит Соловейчик.

По его словам, фильмы наподобие «Туриста» открывают для россиян смысл важных целей и задач внешней политики России.

«Необходимо больше рассказывать людям про наши геополитические интересы, которые мы отстаиваем внутри страны и за рубежом. Здесь речь идет не только про функции государственной власти, нужно учитывать влияние коммерческих структур, общественных объединений, народной дипломатии на эти процессы. Политика – важная часть жизни граждан России», — заметил эксперт.

В «Туристе» российские специалисты участвуют в вооруженном конфликте, хотя в действительности они только обучали бойцов Вооруженных сил ЦАР (FACA). Несмотря на это, зарубежные журналисты ради информационного шума часто связывают инструкторов с «ЧВК Вагнера». Однако Соловейчик напомнил, что любое кино имеет право на художественное преувеличение в рамках жанра.

«Это же боевик, а не историческая монография или академическое исследование. В нем могут быть определенные преувеличения. Если это сделано хорошо и качественно, то пусть зрители смотрят его и делают какие-то выводы», — добавил председатель коммунистического союза.

Сюжет «Туриста» рассказывает о работе отечественных инструкторов, прибывших в ЦАР для обучения национальной армии. Показанные события имели место быть в республике всего полгода назад. Тогда боевики устроили попытку насильственного захвата власти.

На данный момент бандоформирования уже не несут угрозы для мирного населения Центральноафриканской Республики. Благодаря обучению и консультациям с инструкторами из РФ национальная армия уже подавила доминирующую часть боевиков.

Эксперт считает российских специалистов храбрыми людьми. По его словам, их вклад в укрепление позиций РФ за рубежом сложно недооценить. Помимо этого, он заявил, что иллюстрации подобной работы есть и в советском кино.

«Я помню прекрасно советские фильмы про разведчиков, как «Щит и меч» и «17 мгновений весны». В этих кинокартинах главные герои показаны в виде обычных нормальных людей, у которых есть определенные слабости, личные проблемы. Однако они не сдаются и каждый день преодолевают себя, выполняя долг перед страной – Советским Союзом», — заключил Владимир Соловейчик.



Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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