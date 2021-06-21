Европейская вакцина не защищает от индийского дельта-варианта коронавируса

Индийский штамм коронавируса бушует в мировых столицах. Пока россияне паникуют из-за введения обязательной вакцинации, в Великобритании бьют тревогу по иной причине. Европейская вакцина от коронавируса гораздо хуже защищает от дельта-варианта, чем от британского альфа. Об этом сообщает «Популярная механика».

«В Великобритании продолжается ужесточение антиковидных мер. 17 июня в стране было зафиксировано 11 тысяч заболевших и 19 летальных исходов. Никто не ожидал такого роста. Власти уже обсуждали отмену ограничений, поскольку процент привитых граждан достиг 80%», - сообщает издание Bloomberg.

Эксперты сообщают, что индийский штамм в основном затрагивает людей, в возрасте до 30 лет. При этом мутации способны противостоять антителам. Подчеркивается, что у дельта-варианта симптомы очень похожи на простуду. В этом заключается его коварство. К признакам заболевания относят головную боль, насморк и боль в горле. Согласно данным ВОЗ, мутация из Индии распространилась уже на 80 стран.

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил о том, что темпы вакцинации не будут замедляться. Кроме того, он предупредил о возможных мерах в виде новой самоизоляции в том случае, если вакцины не смогут справляться с новыми мутациями.

Ситуация в Москве также набирает обороты. За последние сутки в столице было зафиксирован рекордный прирост заболевших – 9 тысяч человек. Как сообщается, 90% всех москвичей с коронавирусом являются носителями индийского штамма.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей