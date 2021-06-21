Главврач сообщил о росте числа молодых пациентов с коронавирусом COVID-19 в Москве

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Главврач сообщил о росте числа молодых пациентов с коронавирусом COVID-19 в Москве
В России / Москва

Главврач московской больницы №15 им. О.М.Филатова Валерий Вечорко сообщил об увеличении госпитализаций с COVID-19 пациентов в возрасте от 20 лет. Врач отметил, что данная тенденция «омолаживания» инфицированных говорит о том, что индийский штамм в первую очередь поражает именно молодые организмы, передает «РБК».

В Москве значительно увеличилось число молодых пациентов, поступающих в госпитали в тяжелом состоянии с вирусной пневмонией. Главврач Валерий Вечорко указал, что если ранее от коронавируса преимущественно страдала группа населения 60+, то сейчас происходит «омолаживание» пациентов, требующих госпитализации.


«К нам поступает довольно много молодых людей с вирусной пневмонией, у которых выявляется обширное поражение легких. Значительная часть из них не делала прививку от коронавируса — это очень печально, поскольку вирус продолжает наращивать обороты», - сообщил врач. 

Вечорко также отметил, что среди поступивших в учреждение больных есть немало и беременных женщин, которые не могли заблаговременно пройти процедуру иммунизации. 

«Мы акцентируем внимание на том, что именно вакцина является тем сдерживающим фактором, который снижает риск тяжелого течения болезни и летального исхода. Риски побочных эффектов от прививки абсолютно несопоставимы с той угрозой, которую несет в себе COVID-19», - добавил врач.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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