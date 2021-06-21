В Минздраве рассказали, при каких заболеваниях рекомендуется привиться от коронавируса

В России с недавнего времени наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. В этой связи медики и чиновники вновь заговорили о необходимости вакцинации. Главный внештатный эндокринолог Минздрава, академик Иван Дедов рассказал о том, кому в первую очередь стоит получить прививку от COVID-19. Прежде всего речь идет о страдающих таким серьезным недугом, как диабет.

Действительно это заболевание является прямым показанием к вакцинации, так как люди с повышенным сахаром в крови больше других рискуют перенести коронавирус очень тяжело. Более того, в случае заражения они могут умереть. Диабет — хроническое заболевание, которое развивается у людей старшего возраста на фоне набора веса.

Пациенты с сахарным диабетом страдают генерализованным поражением сосудов мелких и крупных. Коронавирус атакует те же сосуды, и получается двойной удар. Эта проблема чревата смертельным исходом.

Также к категории людей, которым стоит сделать прививку, относятся граждане с болезнями сердца, ожирением, неврологическими заболеваниями, инсультом, деменцией, курящие и с онкозаболеваниями. Пожилые люди также входят в группу риска, чего не стоит забывать, пишет газета Известия .

Эксперт отметил, что, если пожилой человек заразился коронавирусом, то у него может развиться тромбоз и болезнь Паркинсона.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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