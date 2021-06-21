Результаты исследования социолога Шугалея нивелировали вбросы западных СМИ

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Результаты исследования социолога Шугалея нивелировали вбросы западных СМИ
В Мире
Руководитель ФЗНЦ Максим Шугалей / Фото из открытых источников

Максим Шугалей, будучи главой Фонда защиты национальных ценностей, провел новое социологическое исследование, результатом которого он поделился в Telegram и на официальном сайте ФЗНЦ.

Всего в опросе приняло участие 1312 центральноафриканцев, которые ответили на несколько вопросов политического характера. 

«Хочу поделиться с Вами результатами последнего исследования Фонда защиты национальных ценностей, который отражает реальную ситуацию в ЦАР», — пишет социолог.

Шугалей напомнил, что западные СМИ устроили информационную атаку на действующего президента ЦАР и российских инструкторов, поэтому он провел это исследование:

«ЦАР подверглась информационной атаке. Для тех, кто не в курсе рассказываю: на прошлой неделе президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера заявил, что Западные СМИ не оставляют попыток дискредитировать отношения между ЦАР и Россией».

Социолог убежден, что главной причиной атаки в СМИ стала потеря некоторыми странами позиций в регионе. 

«Сотрудничество между Москвой и Банги, направленное на стабилизацию мира в ЦАР, не дает покоя нашим западным и европейским "партнерам". А потому они опускаются до откровенной клеветы и подмены фактов, подрывая хрупкий мир в африканской стране», — объяснил Шугалей.

Максим Шугалей пишет, что 94% центральноафриканцев поддерживают и положительно оценивают деятельность нынешнего президента страны Фостен-Арканж Туадера, а 70% респондентов уверены, что острая фаза политической нестабильности подошла к концу. 


Не менее активную поддержку и одобрение (92,8%) жители республики выражают вооруженным силам республики (FACA), при этом 70% опрошенных выражают явное недовольство пребыванием в стране миротворческого контингента ООН. 

Отдельного осуждения среди центральноафриканцев удостоилась Французская агрессивная политика на Черном континенте, при этом 94% респондентов выступают за сотрудничество между Россией и ЦАР:

«72% опрошенных отрицательно оценивает действия французских партнеров по разрешению кризиса в стране. В то же время, участие российских партнёров, наоборот, положительно оценивает почти 94 процента респондентов. Более того, у жителей ЦАР сформировалось четкое представление о том, кто на самом деле совершал преступления во время военного кризиса в ЦАР (декабрь 2020 – апрель 2021 года)».

Бывший президент ЦАР Франсуа Бозизе, наемники из Судана и Чада, а также боевики из «Коалиции патриотов за перемены» вызывают у опрошенных крайне негативное отношение. Причиной этого является террористическая деятельность радикалов на пограничных территориях.  

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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