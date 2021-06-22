ВОЗ не рекомендует вакцинировать от коронавируса COVID-19 детей до 18 лет

Европейские эксперты давно разрешили применять вакцину Pfizer от коронавируса для детей 12-15 лет. К сентябрю такое же решение должно быть одобрено и для российских вакцин после проведения клинических испытаний. Вместе с этим ВОЗ составила новые рекомендации, в которых не рекомендует вакцинировать лиц младше 18 лет. Об этом сообщает «Фармацевтический вестник».

Информация об обновлении рекомендаций была опубликована на официальном сайте ВОЗ. Эксперты рекомендуют отказаться от вакцинации детей на данный момент.

«Для того, чтобы рекомендовать прививки для детей, необходимо собрать достаточное количество данных о вакцинах, которых пока нет. Как правило, подростки болеют в легкой форме. Стоит учесть, что рекомендация не касается других детских вакцин», - сообщают специалисты организации.

Согласно публикации ВОЗ, вакцинация полностью разрешена для людей старше 18 лет. При этом в середине мая американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов одобрило применение Pfizer для лиц в возрасте от 12 до 15 лет.

Данное решение было обосновано тем, что вакцина прошла через ряд необходимых испытаний. Результат показал эффективность у детей 100%. Для исследования были привлечены около 2,2 тысяч добровольцев до 18 лет. Ни у одного из вакцинированных препаратом Pfizer не был диагностирован коронавирус.

Такое же разрешение препарат получил от Европейского агентства лекарственных средств. В связи с этим ряд европейских стран, таких как Франция, Венгрия, Австрия и Италия начали вакцинировать детей в возрасте 12-15 лет.

Напомним, что российские специалисты через неделю начнут клиническое исследование препарата «Спутник V» для граждан 12-17 лет.

Стоит отметить, что китайская вакцина Sinovac, завершив первую и вторую фазу клинических исследований, была одобрена для применения детей в возрасте 3-17 лет.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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