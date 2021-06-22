Данилов: Россия стремится добиться полного контроля над Черным морем

Image 16+
Данилов: Россия стремится добиться полного контроля над Черным морем
Украина

Россия стремится добиться полного контроля над Черным морем, уверен секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

В своем Facebook он заявил о стремлении Москвы сделать Черное море своим озером.

Данилов рассказал об «уникальном подарке», который ему вручил капитан британского эсминца HMS Defender Винс Оуэн. Их встреча состоялась по случаю прибытия HMS Defender в Одессу. В качестве подарка ему преподнесли первый в мире британской карты Черного моря.


«Эта памятная вещь еще раз напоминает нам о том, что Черное море никогда не было и не должно быть «российским озером», как бы этого ни хотелось нашему соседу-агрессору», — написал Данилов.

Секретарь СНБО Украины напомнил, что в 2020 году при поддержке Великобритании Украина получила статус партнера расширенных возможностей НАТО. По его словам, действия Североатлантического альянса нацелены на усиление безопасности в Черноморском регионе.  

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Данилов: Россия стремится добиться полного контроля над Черным морем

Сегодня, 14:30

Полковник ВСУ Жданов: НАТО может развернуть ракеты в Днепре или Харькове

Вчера, 11:30

В Донбассе беспилотник ВСУ пытались сбить камнями

13-06-2021, 13:55

В НАТО признали украинскую армию неподготовленной к войне

8-06-2021, 14:40

ВСУ массово перебрасывают к границе с Крымом сотни танков и артиллерию

6-06-2021, 09:10

Украинские военные на границе с Крымом отработали защиту морского побережья от российского десанта

2-06-2021, 13:35

Украина массово перебрасывает свои ракетные комплексы и системы ПВО на границу с Крымом

1-06-2021, 09:05

Политолог: если Россия ослабнет, Крым может отойти к Турции

28-05-2021, 13:50

Украинский политолог: если на Украине базы НАТО и появятся, то нескоро

28-05-2021, 10:00

Эксперт объяснил, почему «Железный купол» не спасет Украину от ракет России

23-05-2021, 09:45

Украинские военные атаковали позиции ДНР с применением танков Т-64

21-05-2021, 14:45

Бойцы «Правого сектора» потеряли свой беспилотник на границе Крыма

20-05-2021, 13:25

Российские комплексы Р-330 «Житель» сбили дрон ВС Украины, замаскированный под беспилотник ОБСЕ

19-05-2021, 10:45

НАТО отправляет на Украину экспертов по противодействию гибридным угрозам

19-05-2021, 08:30

Украина может начать строительство своих кораблей для флота ВМС

18-05-2021, 15:30

Бойцы ВСУ получили новое оружие для войны в Донбассе

18-05-2021, 09:55

Украина готовится отражать российскую агрессию со стороны Белоруссии

18-05-2021, 09:55

Украина развернет у берегов Крыма более 30 военных кораблей в рамках учений «Sea Breeze-2021»

18-05-2021, 08:25

Эксперт спрогнозировал неожиданный ответ Путина за арест Медведчука

17-05-2021, 10:15

Армия ДНР впервые нанесла удар по ВСУ термобарическими боеприпасами

17-05-2021, 08:25

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Если вакцина может усилить заболевание COVID-19, то в РФ может быть бунт
  • 19-06-2021, 23:10

Если вакцина может усилить заболевание COVID-19, то в РФ может быть бунт

О том, что вакцинация может быть причиной усиления COVID-19, заявил в аналитической статье «О новом штамме, или Стиль эпохи коронавируса — 3» автор

Стало известно, какие побочные эффекты наблюдаются при вакцинации «Спутником» и «Эпиваком»
  • 20-06-2021, 12:05

Стало известно, какие побочные эффекты наблюдаются при вакцинации «Спутником» и «Эпиваком»

Перечень побочных эффектов препаратов «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» предоставили российские специалисты. Известно, что обе эти вакцины являются

Baijiahao: Великобритания допустила ошибку и подставила свою авианосную группу под удар РФ
  • 20-06-2021, 09:40

Baijiahao: Великобритания допустила ошибку и подставила свою авианосную группу под удар РФ

Китайские аналитики рассказали об ошибках британских военных, которые отправили свою авианосную группу в район, контролируемый Россией. Речь идет об

Baijiahao: реакция РФ на провокации НАТО произвела фурор на международной арене
  • 19-06-2021, 18:05

Baijiahao: реакция РФ на провокации НАТО произвела фурор на международной арене

Жесткая реакция России на иностранные провокации произвела фурор на международной арене. Так о прошедших недавно учениях Северного флота РФ

Baijiahao: Китайцы не пустили США на свою орбитальную станцию
  • Сегодня, 08:30

Baijiahao: Китайцы не пустили США на свою орбитальную станцию

Китайское национальное космическое управление (CNSA), как стало недавно известно, отклонили заявку США на участие в научных работах на борту новой

Назван симптом коронавируса, который наблюдается только у привитых
  • 20-06-2021, 10:05

Назван симптом коронавируса, который наблюдается только у привитых

Ни одна вакцина в мире не дает 100-процентную гарантию того, что человек, который привился, не заразится коронавирусом. Однако разработчики не устают

Новости партнеров
Новости партнеров
Непривитые от коронавируса россияне могут остаться без работы
  • 20-06-2021, 21:40

Непривитые от коронавируса россияне могут остаться без работы

На фоне ухудшения эпидемиологической обстановки в России и с учетом введения инициативы принудительной вакцинации, россияне могут остаться без работы

NetEase: Союз с Беларусью и Сербией обеспечит России победу в войне с США
  • Вчера, 16:25

NetEase: Союз с Беларусью и Сербией обеспечит России победу в войне с США

Как известно, отношения между Россией и Западом в последнее время сильно накалились. Некоторые эксперты считают, что если ситуация ухудшится, то

Полковник ВСУ Жданов: НАТО может развернуть ракеты в Днепре или Харькове
  • Вчера, 11:30

Полковник ВСУ Жданов: НАТО может развернуть ракеты в Днепре или Харькове

Военный эксперт, полковник Вооруженных сил Украины Олег Жданов заявил о том, что НАТО может развернуть свои ракеты в Днепре или Харькове. Это, по его

Экспериментальный самолет-шпион США «проверил» системы ПВО России
  • 19-06-2021, 18:05

Экспериментальный самолет-шпион США «проверил» системы ПВО России

Армия США в ходе маневров Baltops 2021 «проверила» на системах ПВО России свой новый самолет разведки и целеуказания Challenger 650 Artemis. Об этом,