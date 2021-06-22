Данилов: Россия стремится добиться полного контроля над Черным морем

Россия стремится добиться полного контроля над Черным морем, уверен секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

В своем Facebook он заявил о стремлении Москвы сделать Черное море своим озером.

Данилов рассказал об «уникальном подарке», который ему вручил капитан британского эсминца HMS Defender Винс Оуэн. Их встреча состоялась по случаю прибытия HMS Defender в Одессу. В качестве подарка ему преподнесли первый в мире британской карты Черного моря.

«Эта памятная вещь еще раз напоминает нам о том, что Черное море никогда не было и не должно быть «российским озером», как бы этого ни хотелось нашему соседу-агрессору», — написал Данилов.

Секретарь СНБО Украины напомнил, что в 2020 году при поддержке Великобритании Украина получила статус партнера расширенных возможностей НАТО. По его словам, действия Североатлантического альянса нацелены на усиление безопасности в Черноморском регионе.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей