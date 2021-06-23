Австралийка заразилась коронавирусом от полностью привитого и не больного COVID-19 работника отеля

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Австралийка заразилась коронавирусом от полностью привитого и не больного COVID-19 работника отеля
В Мире

Женщина из Квинсленда заразилась COVID-19 от полностью привитого работника отеля, с отрицательным ПЦР-тестом. Об этом сообщает австралийское бюро телекомпании Аbc.

Как подобное стало возможным, еще предстоит выяснить. Пока же предполагается, что сотрудник отеля передал женщине вирус от путешественника, который останавливался на другом этаже отеля. То есть, он выступил связующим звеном между зараженным и незараженной.

Известно, что работник сопровождал мужчину, который вернулся из Монголии и был болен COVID-19, к ожидавшей его машине скорой помощи.

Позже работник перешел на другой этаж отеля и взял мазок из носа у бортпроводницы в рамках планового тестирования. После выхода из карантина отеля у девушки тест на коронавирус оказался положительным. Причем, выявлен тот же геномный штамм, что и у мужчины, вернувшегося из Монголии.


Органы здравоохранения склонны считать, что отельер каким-то образом передал вирус, хотя сам от него защищен и он не инфицирован, что подтверждается тестами на COVID-19.

Одно из предположений заключается в том, что на костюме работника были вирусные частицы, осевшие после того, как он сопровождал прибывшего из Монголии, и он каким-то непостижимым образом передал их стюардессе.

«Мы знаем, что вирус определенно может какое-то время существовать на поверхности», - говорит иммунолог из Университета Квинсленда Лариса Лабзина.

Однако, считает она, заражение вряд ли могло произойти, поскольку работник отеля был одет в свежие средства индивидуальной защиты (СИЗ). Но если все же оно так и было, человечество получило еще один пример доказательства заразности вируса.

Кирсти Шорт, вирусолог из UQ, в свою очередь допускает заражение через оседание вирусных частиц и связующее звено. Тем не менее, говорит она, это очень редкий путь передачи - на него приходится менее 10 процентов из общего числа заражений.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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