Генштаб заявил об опасном приближении кораблей США и Британии к российским границам

Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов рассказал о том, что действия военных США и Британии могут спровоцировать серьезные военные инциденты.

Он подчеркнул, что американские военные и их союзники устраивают провокации рядом с границами России, что повышает вероятность серьезных столкновений, передает Интерфакс .

«Действия кораблей США и их союзников носят явно провокационный характер. Таким образом, создаются предпосылки возникновения инцидентов, что не способствует снижению напряженности в военной области», - сказал Герасимов.

Герасимов упомянул события, произошедшие 13 октября 2020 года. Тогда эсминец «Дрэгон» ВМС Великобритании совершил переход через территориальные воды России с включенными излучение радиолокационными станциями управления оружием и обнаружения воздушных целей. Он зашел в воды РФ на расстоянии в 2 километра западнее Севастополя.

24 ноября эсминец ВМС США «Джон Маккейн» зашел в российские территориальные воды на 2,4 км в северо-западной части Японского моря в 93 километрах на юг от Владивостока.

Активность сил НАТО у границ РФ, подчеркнул Герасимов, продолжает расти. Корабли и авиация НАТО регулярно появляются в Черном и Балтийских морях. К российским границам подходят военные суда, оснащенные высокоточным ракетным оружием большой дальности, проводятся разведывательные полеты с использованием ударной авиации и беспилотников.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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