Генштаб заявил об опасном приближении кораблей США и Британии к российским границам

Image 16+
Генштаб заявил об опасном приближении кораблей США и Британии к российским границам
Политика
Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов

Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов рассказал о том, что действия военных США и Британии могут спровоцировать серьезные военные инциденты.

Он подчеркнул, что американские военные и их союзники устраивают провокации рядом с границами России, что повышает вероятность серьезных столкновений, передает Интерфакс.


«Действия кораблей США и их союзников носят явно провокационный характер. Таким образом, создаются предпосылки возникновения инцидентов, что не способствует снижению напряженности в военной области», - сказал Герасимов.

Герасимов упомянул события, произошедшие 13 октября 2020 года. Тогда эсминец «Дрэгон» ВМС Великобритании совершил переход через территориальные воды России с включенными излучение радиолокационными станциями управления оружием и обнаружения воздушных целей. Он зашел в воды РФ на расстоянии в 2 километра западнее Севастополя.

24 ноября эсминец ВМС США «Джон Маккейн» зашел в российские территориальные воды на 2,4 км в северо-западной части Японского моря в 93 километрах на юг от Владивостока.

Активность сил НАТО у границ РФ, подчеркнул Герасимов, продолжает расти. Корабли и авиация НАТО регулярно появляются в Черном и Балтийских морях. К российским границам подходят военные суда, оснащенные высокоточным ракетным оружием большой дальности, проводятся разведывательные полеты с использованием ударной авиации и беспилотников.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
NetEase: Союз с Беларусью и Сербией обеспечит России победу в войне с США

21-06-2021, 16:25

Полковник ВСУ Жданов: НАТО может развернуть ракеты в Днепре или Харькове

21-06-2021, 11:30

Американский генерал: Пентагон преуменьшает масштабы пропажи оружия

18-06-2021, 19:20

Mysl Polska: в Польше убеждены в неотвратимости «российского вторжения»

18-06-2021, 16:55

Washington Examiner: Байден стал орудием России по ослаблению Запада

18-06-2021, 09:10

Западные СМИ: Путин троллил США и уехал из Женевы с победой

17-06-2021, 21:30

Пентагон: российские ядерные ракеты могут обойти существующие американские системы ПВО

17-06-2021, 14:40

Аналитик: Из-за страха сближения Анкары с Россией Турцию не исключают из НАТО

17-06-2021, 10:45

Эксперты рассказали, как США развалить формирующийся союз России и Китая

17-06-2021, 08:30

Турция через НАТО добивалась смягчения высказываний в адрес России и Белоруссии

17-06-2021, 07:20

Пентагон США готовит мега-провокационный проход эсминца 6 флота под Крымским мостом

16-06-2021, 18:05

Эксперт Загородний: Россия зря боится натовских ракет, нужно бояться украинских

14-06-2021, 12:25

Россотрудничество пытается убрать из СМИ критические публикации о ведомстве

14-06-2021, 12:15

Хазин объяснил, почему в НАТО решили вывести ядерное оружие из Европы

14-06-2021, 09:50

Эксперт Кнутов: офицеры НАТО готовят армию Украины к атаке по республикам Донбасса

14-06-2021, 00:05

Глава МИД Белоруссии Макей рассказал о «триумфе говорящих голов без мозгов»

13-06-2021, 22:50

Ищенко пояснил, что будет, если Россия разместит свои базы в Венесуэле или на Кубе

13-06-2021, 11:10

Al Jazeera: Россия является региональной державой, а поднимающийся Китай - не Советский Союз

13-06-2021, 10:25

Турция хочет создать «беспилотный полумесяц» для сдерживания России

12-06-2021, 10:10

Sohu: НАТО боится плановых проверок боеготовности в России, ожидая начала войны

12-06-2021, 06:25

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Стало известно, какие побочные эффекты наблюдаются при вакцинации «Спутником» и «Эпиваком»
  • 20-06-2021, 12:05

Стало известно, какие побочные эффекты наблюдаются при вакцинации «Спутником» и «Эпиваком»

Перечень побочных эффектов препаратов «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» предоставили российские специалисты. Известно, что обе эти вакцины являются

Baijiahao: Китайцы не пустили США на свою орбитальную станцию
  • Вчера, 08:30

Baijiahao: Китайцы не пустили США на свою орбитальную станцию

Китайское национальное космическое управление (CNSA), как стало недавно известно, отклонили заявку США на участие в научных работах на борту новой

Непривитые от коронавируса россияне могут остаться без работы
  • 20-06-2021, 21:40

Непривитые от коронавируса россияне могут остаться без работы

На фоне ухудшения эпидемиологической обстановки в России и с учетом введения инициативы принудительной вакцинации, россияне могут остаться без работы

Неизвестные хакеры переместили корабли НАТО близ Севастополя
  • Сегодня, 07:10

Неизвестные хакеры переместили корабли НАТО близ Севастополя

Как стало известно, система MarineTraffic показала, что два корабля ВМС стран НАТО находятся поблизости Севастополя в результате фальсификации:

NetEase: Союз с Беларусью и Сербией обеспечит России победу в войне с США
  • 21-06-2021, 16:25

NetEase: Союз с Беларусью и Сербией обеспечит России победу в войне с США

Как известно, отношения между Россией и Западом в последнее время сильно накалились. Некоторые эксперты считают, что если ситуация ухудшится, то

ВОЗ не рекомендует вакцинировать от коронавируса COVID-19 детей до 18 лет
  • Вчера, 14:50

ВОЗ не рекомендует вакцинировать от коронавируса COVID-19 детей до 18 лет

Европейские эксперты давно разрешили применять вакцину Pfizer от коронавируса для детей 12-15 лет. К сентябрю такое же решение должно быть одобрено и

Новости партнеров
Новости партнеров
Медики рассказали, какие риски для здоровья таит в себе цвет глаз человека
  • Вчера, 08:40

Медики рассказали, какие риски для здоровья таит в себе цвет глаз человека

Цвет глаз может предупреждать о риске развития определенных состояний и заболеваний. Специалисты призывают помнить о них, чтобы вовремя распознать

Полковник ВСУ Жданов: НАТО может развернуть ракеты в Днепре или Харькове
  • 21-06-2021, 11:30

Полковник ВСУ Жданов: НАТО может развернуть ракеты в Днепре или Харькове

Военный эксперт, полковник Вооруженных сил Украины Олег Жданов заявил о том, что НАТО может развернуть свои ракеты в Днепре или Харькове. Это, по его

В Минздраве рассказали, при каких заболеваниях рекомендуется привиться от коронавируса
  • 21-06-2021, 18:30

В Минздраве рассказали, при каких заболеваниях рекомендуется привиться от коронавируса

В России с недавнего времени наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. В этой связи медики и чиновники вновь заговорили о необходимости

Власти признают, что в Москве есть случаи заболевания ковидом уже после сделанных прививок
  • 20-06-2021, 16:45

Власти признают, что в Москве есть случаи заболевания ковидом уже после сделанных прививок

Власти признают, что в Москве есть случаи заболевания ковидом уже после сделанных прививок. Мэр Москвы Сергей Собянин в сегодняшнем телеинтервью