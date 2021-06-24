The Times: весь ВМФ РФ бессилен против ВМС Великобритании

Британский таблоид The Times сообщил о том, что Путин и весь ВМФ РФ бессилен против ВМС Великобритании.

«Дерзкая Британия заявляет Путину: ты не остановишь наши корабли», - так озаглавлена статья, посвященная инциденту с эсминцем Defender у берегов Крыма.

Журналисты подчеркивают, что Лондон упорно отказывается считать Крым российским. И если боевой корабль и находился неподалеку от его границы, то это были территориальные воды Украины, но никак не России.

Ссылаясь на свои источники в Минобороны Британии, Times пишет, что корабли страны и впредь не намерены отклоняться от курса и будут идти вне зависимости от того, будет открыт российским флотом огонь или нет.

«Заявление не столько дерзкое, сколько неумное. Такие игры до добра не доведут», - прокомментировал статью газеты российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Так и хочется приобнять этого «дерзкого» и по-доброму, вежливо спросить: «А по сопатке?» - так на статью британского таблоида в своем микроблоге отреагировал политолог Владимир Корнилов.

Напомним: в ответ на вторжение эсминца силы ЧФ РФ открыли предупредительный огонь, а один из бомбардировщиков произвел предупредительное бомбометание.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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