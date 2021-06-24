Пекарев мог продвигать компанию дочери будучи главой Электростали

Дочь председателя Совета депутатов Электростали Владимира Пекарева, возглавлявшего городской округ с 2016 по 2020 годы, могла заключать выгодные контракты не без помощи своего отца, как считают СМИ . До 2018 года она была учредителем охранной компании ООО «ЧОП «Союз-Ост».

Политическую и деловую карьеру Пекарев построил в Электростали. В этом году он выдвинул свою кандидатуру в Московскую областную думу. Округ входит в сферу деловых интересов его семьи.

Годовой оборот «Союз-Ост» достигает более 80 млн рублей, предприятие – одно из крупнейших в Электростали. Сейчас учредителями компании числятся Иван Дронов и Владимир Носов. Последний владеет охранными фирмами ООО «ЧОП «АО и КБ «Рей и к», а также ООО «ЧОП «Союз-Т». Все они выступали конкурентами «Союз-Ост» на торгах. Носов и Пекарева с 2007 считались соучредителями этой компании.





Другими словами, к аукциону допустили сразу три компании Носова. Очевидно, что это может заинтересовать Федеральную антимонопольную службу (ФАС).





Резкое развитие «Союз-Ост» совпало с приходом на пост главы Электростали Владимира Пекарева. Компания формально находилась под началом его дочки Елены. Однако к 2018 году она продала долю в уставном капитале и пропала из официальной документации. По версии СМИ, это могло быть сделано из-за повышенного внимание к семейным активам Пекарева.

Чиновники часто пользуются сменой учредителей, чтобы скрыть следы аффилированности. На деле компаниями управляет не тот человек, который указан в документах. Наша редакция не берется утверждать, имела ли место подобная схема в случае с Пекаревыми, но к деятельности «Союз-Ост» остаются вопросы.

С июня 2018 года бывшая компания Елены Пекаревой получила множество госконтрактов, в том числе с муниципальными учреждениями. Три из них с МКУ «Управление обеспечения деятельности городского округа Электросталь» и 13 с комитетом имущественных отношений. Всего заключено 136 договоров с 2018 года. В большинстве аукционов участвовали предприятия Владимира Носова. СМИ обращают внимание, что если бы Пекарева до сих пор была учредителем, то это вызвало бы немало вопросов.

Журналисты не исключают, что Владимир Пекарев мог повлиять на продвижение бизнес-интересов охранной компании, аффилированной с его дочерью, когда занимал пост главы Электростали. Предприятия Носова, веротяно, могли создавать лишь видимость конкуренции на торгах, что должно привлечь внимание уполномоченных органов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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