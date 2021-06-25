Журналист британского таблоида Daily Mail Марк Никол 23 июня сего года, когда в Черном море произошел инцидент с Defender, находился на борту этого эсминца. Он рассказал собственную версию событий - и его повествование отличается от официальных заявлений британских властей.

Как и его коллега из ВВС, Никол лично видел следы предупредительных выстрелов российского сторожевика по левому борту британского эсминца. При этом, утверждает журналист, экипаж боевого корабля ВМС Великобритании готовил ответный удар по российским силам. Для этого планировалось задействовать ракеты Sea Viper. По сути, тогда они находились в боевой готовности и не хватало только команды на запуск.

Марк рассказал, что подготовку к запуску ракет начали вести сразу же после того, как прозвучали предупредительные выстрелы.

Он доволен тем, что обошлось без ответного удара. Известно, что многие войны начинались из-за незначительных инцидентов. В Черном море же события развивались таким образом, что до реальных боевых действий было меньше шага.

По сути, изложение событий Марком Николом раскрывает истинные цели Британии - провокация с целью военного конфликта.

Хотя, напомним, официально власти страны заявляют, что эсминец не вторгался в территориальные воды России и совершал «мирный проход». А предупредительных выстрелов и бомбометания на пути боевого корабля якобы и вовсе не было.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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