В Турции двояко отреагировали на вторжение эсминца Британии в территориальные воды России

В Турции двояко отреагировали на вторжение британского эсминца в территориальные воды России близ Крыма. Позиция страны, прослеживаемая в статье издания Haber7, из разряда - «и вашим, и нашим».

Так, с одной стороны, Анкара выказывает поддержку Великобритании - стране, являющейся ее союзницей по НАТО. С другой же стороны - усомнились в правдивости комментария британской стороны по поводу случившегося в Черном море.

В любом случае, пишет обозреватель провластного издания Таха Даглы, события, произошедшие 23 июня, свидетельствуют о небылой напряженности между Россией и Альянсом.

«Впервые военный корабль союзника по НАТО подвергся предупредительному огню и бомбардировке со стороны России в Черном море», - подчеркивает автор.

При этом он полагает, что подобное развитие событий можно было предугадать. Даже США развернули свои эсминцы весной этого года, когда те стояли у входа в Черное море, не желая идти на эскалацию. Но Британия, которая, как известно, пытается в НАТО «перетянуть одеяло» на себя и борется за лидерство с Вашингтоном, не только направила свой эсминец в Черное море, но и приблизилась к Крыму. Аргумент - полуостров украинский, и Лондон никогда не признает его частью территории России.

В то же время обозреватель не может понять, зачем в Минобороны Великобритании отрицают то, что РФ останавливала британский эсминец предупредительными выстрелами и бомбометанием, утверждая, что такого не было. В Турции уверены, что это не выдумка, а лукавит Лондон.

«Сказала ли Великобритания так для того, чтобы защитить свою репутацию, — неизвестно», - резюмировал Даглы.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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