Новая вспышка коронавирусной инфекции была зарегистрирована на территории Израиля, который несколько недель назад сообщил о тотальной иммунизации
Президент РФ Владимир Путин обратился с конкретным поручением к министру обороны России Сергею Шойгу после провокации британского эсминца у берегов
Россию накрыла третья волна коронавируса, поэтому вакцинация, которая еще недавно была желательной мерой защиты от инфекции, приобрела
Журналист британского таблоида Daily Mail Марк Никол 23 июня сего года, когда в Черном море произошел инцидент с Defender, находился на борту этого
Как стало известно, система MarineTraffic показала, что два корабля ВМС стран НАТО находятся поблизости Севастополя в результате фальсификации:
Эксперты Роспотребнадзора рассказали россиянам об особенностях вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает «Общественная служба новостей». Так,
Еженедельная британская газета «The Times» проинформировала о попытке России окончательно уничтожить свои взаимоотношения с Западом. По мнению
Европейские эксперты давно разрешили применять вакцину Pfizer от коронавируса для детей 12-15 лет. К сентябрю такое же решение должно быть одобрено и
США выводит свой военный контингент из Афганистана, используя для этого украинские и российские самолеты. Военное обозрение сообщает, что американцы
Женщина из Квинсленда заразилась COVID-19 от полностью привитого работника отеля, с отрицательным ПЦР-тестом. Об этом сообщает австралийское бюро
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