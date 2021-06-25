В районе учений ВМФ РФ в Средиземном море появился британский самолет

Image 16+
В районе учений ВМФ РФ в Средиземном море появился британский самолет
В Мире

Информация о появлении британского военного самолета в месте проведения учений РФ в Средиземном море появилась в публикации обозревателя «Царьград». Эксперты отмечают, что появление британского самолета может говорить о готовящейся провокации против России — особенно после того, как произошел инцидент с британским эсминцем «Defender» в акватории Черного моря 23 июня.


Эксперты издания указали, что в районе учений ВМФ РФ в Средиземном море появился британский самолёт — и хотя данная информация не была подтверждена в Минобороны РФ, активизация действий Великобритании вблизи российских военнослужащих является тревожной тенденцией. В Telegram-канал «Военное обозрение» были предоставлены сведения, что в районе учений военнослужащих РФ появился самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления Boeing E-3D Sentry Королевских ВВС Великобритании — по неподтвержденным данным, он маневрировал над акваторией Средиземного моря, где также работает авианосная группа Великобритании. 

«Вероятнее всего, британский самолет намеревался произвести разведывательные действия, для чего и приблизился к зоне учений России», - прокомментировали эксперты.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
В районе учений ВМФ РФ в Средиземном море появился британский самолет

Сегодня, 18:45

В Турции двояко отреагировали на вторжение эсминца Британии в территориальные воды России

Сегодня, 15:00

Daily Mail: британский эсминец «Defender» готовил ответный удар по российским силам

Сегодня, 11:05

В полностью вакцинированном Израиле началась новая волна коронавируса COVID-19

Вчера, 21:55

The Times: весь ВМФ РФ бессилен против ВМС Великобритании

Вчера, 19:05

The Spectator считает инцидент с британским эсминцем Defender у Крыма частью стратегии НАТО

Вчера, 11:35

The Times назвало Черное море местом начала полномасштабной войны

Вчера, 11:20

США выводит свой военный контингент из Афганистана, используя украинские и российские самолеты

23-06-2021, 15:35

Австралийка заразилась коронавирусом от полностью привитого и не больного COVID-19 работника отеля

23-06-2021, 11:05

Неизвестные хакеры переместили корабли НАТО близ Севастополя

23-06-2021, 07:10

Baijiahao: Китайцы не пустили США на свою орбитальную станцию

22-06-2021, 08:30

Результаты исследования социолога Шугалея нивелировали вбросы западных СМИ

21-06-2021, 22:05

NetEase: Союз с Беларусью и Сербией обеспечит России победу в войне с США

21-06-2021, 16:25

Европейская вакцина не защищает от индийского дельта-варианта коронавируса

21-06-2021, 00:10

Baijiahao: Великобритания допустила ошибку и подставила свою авианосную группу под удар РФ

20-06-2021, 09:40

Экспериментальный самолет-шпион США «проверил» системы ПВО России

19-06-2021, 18:05

Baijiahao: реакция РФ на провокации НАТО произвела фурор на международной арене

19-06-2021, 18:05

В США обеспокоены из-за новостей о российском «КУБ-БЛА»

19-06-2021, 08:50

Американский генерал: Пентагон преуменьшает масштабы пропажи оружия

18-06-2021, 19:20

Туадера назвал клеветническими публикации CNN о российских инструкторах в ЦАР

18-06-2021, 19:10

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
В полностью вакцинированном Израиле началась новая волна коронавируса COVID-19
  • Вчера, 21:55

В полностью вакцинированном Израиле началась новая волна коронавируса COVID-19

Новая вспышка коронавирусной инфекции была зарегистрирована на территории Израиля, который несколько недель назад сообщил о тотальной иммунизации

Путин дал поручение Шойгу после инцидента с эсминцем ВМС Британии у Крыма
  • Вчера, 12:50

Путин дал поручение Шойгу после инцидента с эсминцем ВМС Британии у Крыма

Президент РФ Владимир Путин обратился с конкретным поручением к министру обороны России Сергею Шойгу после провокации британского эсминца у берегов

Сторонников обязательной вакцинации от COVID-19 вынудили услышать другую правду
  • Сегодня, 15:05

Сторонников обязательной вакцинации от COVID-19 вынудили услышать другую правду

Обозреватель телеканала «Царьграда» Юрий Пронько пригласил в свою передачу «Царьград. Главное» экспертов для того, чтобы разобраться в законности

Daily Mail: британский эсминец «Defender» готовил ответный удар по российским силам
  • Сегодня, 11:05

Daily Mail: британский эсминец «Defender» готовил ответный удар по российским силам

Журналист британского таблоида Daily Mail Марк Никол 23 июня сего года, когда в Черном море произошел инцидент с Defender, находился на борту этого

«КовиВак»: составлен список противопоказаний самой «предсказуемой» вакцины
  • Вчера, 22:40

«КовиВак»: составлен список противопоказаний самой «предсказуемой» вакцины

Россию накрыла третья волна коронавируса, поэтому вакцинация, которая еще недавно была желательной мерой защиты от инфекции, приобрела

Неизвестные хакеры переместили корабли НАТО близ Севастополя
  • 23-06-2021, 07:10

Неизвестные хакеры переместили корабли НАТО близ Севастополя

Как стало известно, система MarineTraffic показала, что два корабля ВМС стран НАТО находятся поблизости Севастополя в результате фальсификации:

Новости партнеров
Новости партнеров
«Уровень антител никакого значения не имеет»: Россиянам рассказали об особенностях вакцинации от COVID-19
  • Вчера, 00:35

«Уровень антител никакого значения не имеет»: Россиянам рассказали об особенностях вакцинации от COVID-19

Эксперты Роспотребнадзора рассказали россиянам об особенностях вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает «Общественная служба новостей». Так,

The Times: весь ВМФ РФ бессилен против ВМС Великобритании
  • Вчера, 19:05

The Times: весь ВМФ РФ бессилен против ВМС Великобритании

Британский таблоид The Times сообщил о том, что Путин и весь ВМФ РФ бессилен против ВМС Великобритании. «Дерзкая Британия заявляет Путину: ты не

The Times назвало Черное море местом начала полномасштабной войны
  • Вчера, 11:20

The Times назвало Черное море местом начала полномасштабной войны

Еженедельная британская газета «The Times» проинформировала о попытке России окончательно уничтожить свои взаимоотношения с Западом. По мнению

Австралийка заразилась коронавирусом от полностью привитого и не больного COVID-19 работника отеля
  • 23-06-2021, 11:05

Австралийка заразилась коронавирусом от полностью привитого и не больного COVID-19 работника отеля

Женщина из Квинсленда заразилась COVID-19 от полностью привитого работника отеля, с отрицательным ПЦР-тестом. Об этом сообщает австралийское бюро