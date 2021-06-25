В районе учений ВМФ РФ в Средиземном море появился британский самолет

Информация о появлении британского военного самолета в месте проведения учений РФ в Средиземном море появилась в публикации обозревателя «Царьград». Эксперты отмечают, что появление британского самолета может говорить о готовящейся провокации против России — особенно после того, как произошел инцидент с британским эсминцем «Defender» в акватории Черного моря 23 июня.

Эксперты издания указали, что в районе учений ВМФ РФ в Средиземном море появился британский самолёт — и хотя данная информация не была подтверждена в Минобороны РФ, активизация действий Великобритании вблизи российских военнослужащих является тревожной тенденцией. В Telegram-канал «Военное обозрение» были предоставлены сведения, что в районе учений военнослужащих РФ появился самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления Boeing E-3D Sentry Королевских ВВС Великобритании — по неподтвержденным данным, он маневрировал над акваторией Средиземного моря, где также работает авианосная группа Великобритании.

«Вероятнее всего, британский самолет намеревался произвести разведывательные действия, для чего и приблизился к зоне учений России», - прокомментировали эксперты.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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