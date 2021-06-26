На Западе злорадствуют, что в России доверие людей к вакцинации подорвано

Тему обязательной вакцинации от коронавируса, которая вводится для определенных категорий населения в ряде регионов России, не могли обойти на Западе. Журналисты с видимым злорадством констатируют, что ковид в стране свирепствует, и когда США и Европа открываются, РФ закрывается.

Не забывают упомянуть, что Россия одной из первых в мире начала вакцинацию населения с помощью отечественного Спутника V, но на сегодняшний день только 11% населения прошли полную вакцинацию. Правительству приходится противостоять теориям заговора, которые появляются, как грибы после дождя. Доверие людей к вакцинации и самим вакцинам подорвано. Вначале власти пытались стимулировать прививочную кампанию «пряником» - различными льготами, скидками, устраивали розыгрыши автомобилей и квартир. Но когда это не сработало в той мере, на которую рассчитывали, включили «кнут». Регионы один за другим начинают вводить обязательную вакцинацию для 60% определенных категорий населения, задействованных, как правило, в сфере услуг.

«На бумаге новые меры, похоже, работают. По словам заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой, вакцинация в столице за последнюю неделю выросла до 500%. Но также вырос спрос на поддельные свидетельства о вакцинации. Только в Московской области милиция возбудила более 24 уголовных дел и удалила не менее 150 веб-сайтов с поддельными документами», - пишет обозреватель издания Codastory.com.

Недавнее расследование Baza, показало, что покупка поддельного сертификата в Интернете стоит около 140 долларов. За немного большую сумму продавцы поддельных вакцин внесут данные на портал госуслуги.

Журналист Алла из Москвы рассказала на правах анонимности своим коллегам из Нью-Йорка, что едва ли не все, кто узнал об обязательной вакцинации, хотят купить сертификат о пройденной вакцинации, но не стремятся привиться.

«Добровольные и принудительные меры приведут к тому, что одни люди действительно будут вакцинированы, а другие купят сертификаты», - пояснила она.

Да, статистика по вакцинации улучшится, но она не будет отражать реальные цифры. А это значит, что страна снова будет идти по кругу и новая волна коронавируса не заставит себя ждать. К тому же, из-за такого положения дел и наличия поддельных сертификатов подрывается и доверие к самой непосредственной вакцине. Люди с липовыми справками будут заболевать, и, возможно, будут болеть тяжело. И обязательно найдутся такие, кто начнет кричать: вакцина не защитила, оказалась неэффективной...

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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