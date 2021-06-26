Le Monde: Турецкие беспилотники пользуются ажиотажным спросом в странах бывшего Советского Союза

Французская газета Le Monde утверждает, что турецкие беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2 (SIHA) «продаются как горячие пирожки».

В публикации говорится, что в последние годы Анкара сориентировала свою военную промышленность на производство БПЛА и практически ежемесячно увеличивает экспорт.

Турецкие беспилотники, продемонстрировавшие успехи, как утверждается, в Сирии, Ливии и Нагорном Карабахе, особым, прямо ажиотажным, спросом пользуются в странах бывшего Советского Союза.

«Недорогие и эффективные вооруженные беспилотники, производимые компанией Baykar в Турции, изменили ход военных конфликтов, уничтожая танки, бронетехнику, склады боеприпасов и системы ПВО в трех конфликтных зонах, где они использовались в 2020 году», - говорится в публикации.

Bayraktar TB2 способен быть разведчиком и собирать информацию о положении сил противника, а также наводить боевые самолеты на цели и, разумеется, атаковать - дрон-то ударный. Он несет на себе четыре ракеты с лазерным наведением для организации атак.

Французская газета особо подчеркивает, что турецкие беспилотники смогли парализовать дорогие и тяжелые российские зенитные системы «Панцирь» в Сирии и Ливии, а также российские ракеты «Искандер» в Армении.

Французская газета отмечает, что менее чем за десять лет Турции удалось стать ведущим производителем SIHA, встав в один ряд с США, Израилем и Китаем.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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