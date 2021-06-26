Business Insider: российские подлодки способны наносить удары «Калибрами» по портам США и Европы

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Business Insider: российские подлодки способны наносить удары «Калибрами» по портам США и Европы
В Мире

Растущая мощь российского подводного флота сильно беспокоит США, и ВМС страны намерены выпустить на «охоту» свои противолодочные суда. Об этом на страницах издания Business Insider пишет обозреватель Кристофер Вуди.

Военное командование США озабочено тем, что российские субмарины, становясь все более боеспособными, действуют активнее и все ближе и ближе приближаются к американским берегам. Если ранее активность субмарин наблюдалась в определенное время года, то теперь российские подлодки представляют собой постоянную угрозу для восточного побережья США.

Автор указывает, что подводный российский флот меньше, чем советский, но более усовершенствованный.


Больше всего военных США тревожит умение субмарин РФ идти скрытно и бесшумно, будучи незамеченными противником. Самыми опасными в Америке считают подлодки проекта «Ясень» и модернизированного проекта «Ясень-М». Вызывает беспокойство появление в составе флота подводной лодки «Казань». Предполагается, что к концу этого десятилетия РФ получит еще пять субмарин проекта «Ясень-М». У них на вооружении - ракеты «Калибр».

«Дальность действия «Калибра» составляет от 1000 (1600 км) до 1500 миль (2400 км). Таким образом, российские подводные лодки способны наносить удары по стратегически ценным объектам, таким как порты в США и Европе», – поясняет читателям Вуди.

Американцы уже сейчас продумывают шаги для того, чтобы противостоять угрозе. Так, в следующем году ВМС планируют приобрести 8 новых гидроакустических кораблей разведки TAGOS для противолодочных операций.

«Такие суда, как утверждают высокопоставленные американские военные, обладают уникальной способностью осуществлять поиск подводных лодок в широком районе», – пишет Business Insider.

Рассчитывают в США и на появление двух подлодок класса «Вирджиния» - им под силу наносить удары по подлодкам противника на больших расстояниях.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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