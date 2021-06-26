Военный эксперт предрек проигрыш российским крылатым ракетам «Калибр»

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Военный эксперт предрек проигрыш российским крылатым ракетам «Калибр»
В Мире

Военный аналитик Константин Сивков предрек проигрыш российским крылатым ракетам большой дальности «Калибр» в случае столкновения с мощным противником. По мнению эксперта, на сегодняшний день данное вооружение не может проводить эффективную стрельбу по любым мобильным объектам, передает «Lenta.ru».

Доктор военных наук, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков сообщил, что мощности крылатых ракет «Калибр» может быть недостаточно для поражения мощного врага. Даже несмотря на заявленный радиус действия в 600 километров, превосходство надводных кораблей с данным вооружением не будет существенно значимым. 

«Стоимость удара одним Калибром также очень высока в сравнении с вылетом палубного корабля для осуществления тех же задач. Также система управления движением ракеты по маршруту и наведения непосредственно на цель остается несовершенной, поэтому и малоэффективна», - прокомментировал эксперт. 

Специалист подчеркнул, что было бы значительно рентабельнее возродить мощный авианосный российский флот, вместо того чтобы размещать на кораблях дорогостоящие и ограниченно применяемые крылатые ракеты «Калибр». 

«Даже в случае применения Калибров им, скорее всего, понадобится прикрытие со стороны самолетов радиоэлектронной борьбы — это затратно, маломаневренно и играет на руку противнику», - добавил Сивков.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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