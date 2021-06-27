Fox News: Россия показала готовность атаковать корабли, нарушающие границу

Издание Fox News сообщает, что инцидент с британским эсминцем Defender, который произошел 23 июня в Черном море, показал, что Россия может оперативно и жестко ударить по кораблям НАТО, которые предпримут попытку войти в территориальные воды РФ.

Как подчеркивает издание, ни один боевой корабль НАТО со времен холодной войны до этого не пытался вторгнуться в территориальные воды России. А российская сторона никогда ранее не открывала предупредительный огонь.

В целом напряжение в отношениях между РФ и НАТО только возрастает, о чем свидетельствует инцидент с боевым кораблем Королевского флота. Как пишет издание, обе стороны осознают, насколько серьезен характер подобных инцидентов.

Между тем читатели издания пишут, что вялая реакция Белого дома на инцидент в Черном море их удивил. Они подчеркнули, что Вашингтон ограничились лишь заявлениями о «дезинформации русских».

Как известно, после произошедшего в акватории Черного моря российский высокопоставленный дипломат заявил, что Москва готова атаковать любые военные суда, которые вторгнутся в ее территориальные воды и проигнорируют предупредительные сигналы.

Ранее российская сторона сообщила, что ее боевой корабль сделал предупредительные выстрелы, а военный самолет сбросил бомбы на пути следования британского эсминца «Дефендер». Как пояснили в Москве, эти действия были вынужденными, так как российским военным надо было отогнать боевой корабль ВМС Великобритании от района неподалеку от Севастополя.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей