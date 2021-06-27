Independent: в следующий раз Россия откроет огонь по кораблю НАТО возле своих границ

Новая вспышка коронавирусной инфекции была зарегистрирована на территории Израиля, который несколько недель назад сообщил о тотальной иммунизации
Журналист британского таблоида Daily Mail Марк Никол 23 июня сего года, когда в Черном море произошел инцидент с Defender, находился на борту этого
Обозреватель телеканала «Царьграда» Юрий Пронько пригласил в свою передачу «Царьград. Главное» экспертов для того, чтобы разобраться в законности
Россию накрыла третья волна коронавируса, поэтому вакцинация, которая еще недавно была желательной мерой защиты от инфекции, приобрела
Военный аналитик Константин Сивков предрек проигрыш российским крылатым ракетам большой дальности «Калибр» в случае столкновения с мощным
Главную проблему повторной процедуры вакцинирования раскрыли российские медики. По комментарию врача-иммунолога Зои Скорпилевой, при ревакцинации
В Турции двояко отреагировали на вторжение британского эсминца в территориальные воды России близ Крыма. Позиция страны, прослеживаемая в статье
Информация о появлении британского военного самолета в месте проведения учений РФ в Средиземном море появилась в публикации обозревателя «Царьград».
После вторжения эсминца Королевского флота Великобритании в территориальные воды России в Черном море и прохождения недалеко от крымского побережья
Министр здравоохранения Тверской области Сергей Козлов раскрыл настоящую причину внедрения предписывающего постановления об обязательной вакцинации.
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