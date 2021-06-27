Издание The Independent написало, что британский военный корабль, который 23 июня, вошел в территориальные воды России, преследовал цель продемонстрировать, что Великобритания не признает присоединение Крымского полуострова к России в 2014 году.

В своей публикации британский эксперт Патрик Кокберн отмечает, что русские сочли рейс HMS Defender намеренно провокационным, так как эсминец прошел 6000 миль от Великобритании, прежде чем совершить переход из Одессы в Грузию. Факт того, что на борту судна находились журналисты, указывает на то, что в Лондоне стремились к тому, чтобы мир узнал все о британской новой военной позиции, ориентированной на будущее.

Британское правительство в оправдание отправки военного корабля к Крыму заявляет, что это был акт солидарности с Украиной и признак того, что присоединение полуострова к России не признано на международном уровне. Как пишет автор статьи, Россия не откажется от Крыма, если не проиграет войну против НАТО. Это не означает, что аннексию надо признать, но использование военного корабля для дипломатической защиты Кокберн назвал ненужным риском.

Инцидент у берегов Крыма продемонстрировал опасное легкомыслие, которое лежит в основе британской политики, говорится в статье.

Как пишет The Independent, прямое военное столкновение маловероятно, но существует опасность того, что демонстрация силы вызовет ответ.

Кокберн отмечает, что если подобное повторится, то Россия откроет огонь непосредственно по самому кораблю.

Сейчас эсминец Defender в составе группы британских кораблей направляется в Южно-Китайское море, и есть опасность, что необдуманные действия приведут к резкому ответу.

Сегодня Британия слаба, но позиционирует себя как великая морская держава, однако разрыв между реальностью и мнимым местом страны в мире становится все более ощутимым.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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