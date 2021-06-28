Великобритания грозится в следующий раз уничтожить два десятка российских Су-24

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, общаясь с журналистами на военной базе в Хемпшире, объявил, что боевые корабли Королевского флота и впредь будут приближаться к Крыму, потому что Лондон считает полуостров украинским, а не российским. Следовательно, речь идет не о территориальных водах РФ.

Рассказывая об этом, британский таблоид Daily Mail уверяет, что российский бомбардировщик Су-24 вполне мог бы быть сбитым эсминцем Defender, у него на борту имеется необходимое для этого вооружение. При этом президент РФ Путин, по мнению обозревателей издания, вряд ли бы решился на «ответку». Россия не готова к большой войне с НАТО, а единичные провокации рассчитаны исключительно на аудиторию внутри страны.

Таблоид в этом контексте вспоминает ситуацию с уничтожением Су-24 турецкими военными в Сирии в 2015 году. Путин, подчеркивают они, великодушно «простил» это Анкаре.

Журналисты берутся утверждать также, что если ситуация повторится, в следующий раз эсминец «Defender» собьет два десятка российских бомбардировщиков Су-24, которые осмелятся направиться в его сторону, и потопит, вдобавок, половину ЧФ РФ. При этом такие действия можно будет назвать «самообороной».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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