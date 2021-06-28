США планируют создать новый военный блок к востоку от России

Обозреватель телеканала «Царьграда» Юрий Пронько пригласил в свою передачу «Царьград. Главное» экспертов для того, чтобы разобраться в законности
Минздрав России выпустил специальные инструкции, в которых говорится и о том, кому из россиян следует отказаться от вакцинации или повременить с
Новые мутации коронавируса быстро приспосабливаются к окружающим условиям, и могут проявлять еще большую агрессию. Об этом рассказал первый
Военный аналитик Константин Сивков предрек проигрыш российским крылатым ракетам большой дальности «Калибр» в случае столкновения с мощным
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, общаясь с журналистами на военной базе в Хемпшире, объявил, что боевые корабли Королевского флота и
Главную проблему повторной процедуры вакцинирования раскрыли российские медики. По комментарию врача-иммунолога Зои Скорпилевой, при ревакцинации
В Турции двояко отреагировали на вторжение британского эсминца в территориальные воды России близ Крыма. Позиция страны, прослеживаемая в статье
Издание Fox News сообщает, что инцидент с британским эсминцем Defender, который произошел 23 июня в Черном море, показал, что Россия может оперативно
Информация о появлении британского военного самолета в месте проведения учений РФ в Средиземном море появилась в публикации обозревателя «Царьград».
После вторжения эсминца Королевского флота Великобритании в территориальные воды России в Черном море и прохождения недалеко от крымского побережья
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