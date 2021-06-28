США планируют создать новый военный блок к востоку от России

Соединенные Штаты Америки, нацелившись на яростную борьбу с Китаем, принялись активно вооружать Азиатско-Тихоокеанский регион. Туда перебрасывается военная техника, авиация. По сути, идет формирования мощной и многочисленной армии в рамках создания нового крупного военного блока.

Эксперты допускают, что подобный альянс может быть «похлеще НАТО» и тоже станет угрожать безопасности РФ.

Примечательно, что идея создания военного блока в Азиатско-Тихоокеанском регионе не нова и раскручивать ее начали еще с 2007 года. Согласно задумке, основу такого союза составят азиатские страны, которые граничат с Китаем и имеют неразрешенные территориальные споры с Поднебесной.

Принято считать, что идея создания такого блока принадлежит Японии, которая также в числе противников КНР. Но в реальности за ней стоят именно США. Причем, у Вашингтона после недавнего конфликта в Ладакхе между Индией и Китаем появилась возможность склонить к вступлению в блок и Индию.

США намерены создать широкую коалицию, которая будет контролировать всю западную часть региона со стороны Тихого океана.

Однако Китай, главный геополитический противник Штатов - не единственная цель, которую преследует Вашингтон. Новый военный блок наверняка станет серьезной угрозой и для Российской Федерации, пишет РИА Новости.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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