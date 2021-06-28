Эсминец USS Ross ВМС США в Черном море могут встретить российские «Хибины»

Сегодня в Черном море, невзирая на возмущение России, начались масштабные учения ВМС Украины, Шестого флота США и постоянной морской группы кораблей НАТО. В общей сложности будут задействованы более пяти тысяч военнослужащих из 32 стран, 32 корабля, 40 летательных аппаратов.

За маневрами в непосредственной близости наблюдают российские военные. Особенно на фоне последних событий - риск того, что инцидент, который мир наблюдал 23 июня, может повториться, особенно велик. Причем, в главной роли выступит не британский Defender, а американский ракетный эсминец USS Ross, флагман начавшихся учений.

Можно долго иронизировать над британским Defender, но то, что он является грозной силой, способной доставить флоту, даже российскому, большие проблемы, факт неоспоримый.

USS Ross - еще более грозный. У него на вооружении стоят крылатые ракеты «Томагавк» (их 45, дальность - свыше двух тысяч километров) и противоракеты SM-2, которые входят в состав системы ПРО США.

А еще у него на борту стоит артиллерийская установка Mark 45, станция обнаружения подлодок, а также торпедные аппараты для борьбы с субмаринами любого типа. Круглосуточно на борту корабля работает уникальная РЛС AN/SPG-62, а также пассивный обнаружитель частот для сбора информации об электронике противника.

Эксперты допускают, что этот вооруженный до зубов эсминец может решиться повторить «подвиг» британского корабля и подойдет близко к Крыму, и тогда российским военным придется открыть уже не предупредительный огонь, а огонь на поражение.

Издание «Лайф» предположило, что дело обойдется без стрельбы - имеется более эффективное средство - «Хибины».

«Впервые с работой комплекса радиоэлектронного подавления «Хибины» ещё в 2014 году столкнулся экипаж эсминца «Дональд Кук». В 2020 году российские ВКС получили модернизированную версию оружия — теперь комплекс маскирует любой самолёт для корабельных систем ПВО и не даёт оружию на эсминце (или любом другом корабле) навестись на потенциальную цель», - поясняют авторы.

По факту, главная задача комплекса - сделать «слепой» электронику боевого корабля. Модернизированная версия позволяет вывести со строя радиолокатор эсминца с расстояния в несколько десятков километров.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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