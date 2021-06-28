Эсминец USS Ross ВМС США в Черном море могут встретить российские «Хибины»

Image 16+
Эсминец USS Ross ВМС США в Черном море могут встретить российские «Хибины»
В Мире

Сегодня в Черном море, невзирая на возмущение России, начались масштабные учения ВМС Украины, Шестого флота США и постоянной морской группы кораблей НАТО. В общей сложности будут задействованы более пяти тысяч военнослужащих из 32 стран, 32 корабля, 40 летательных аппаратов.

За маневрами в непосредственной близости наблюдают российские военные. Особенно на фоне последних событий - риск того, что инцидент, который мир наблюдал 23 июня, может повториться, особенно велик. Причем, в главной роли выступит не британский Defender, а американский ракетный эсминец USS Ross, флагман начавшихся учений.

Можно долго иронизировать над британским Defender, но то, что он является грозной силой, способной доставить флоту, даже российскому, большие проблемы, факт неоспоримый.


USS Ross - еще более грозный. У него на вооружении стоят крылатые ракеты «Томагавк» (их 45, дальность - свыше двух тысяч километров) и противоракеты SM-2, которые входят в состав системы ПРО США.

А еще у него на борту стоит артиллерийская установка Mark 45, станция обнаружения подлодок, а также торпедные аппараты для борьбы с субмаринами любого типа. Круглосуточно на борту корабля работает уникальная РЛС AN/SPG-62, а также пассивный обнаружитель частот для сбора информации об электронике противника.

Эксперты допускают, что этот вооруженный до зубов эсминец может решиться повторить «подвиг» британского корабля и подойдет близко к Крыму, и тогда российским военным придется открыть уже не предупредительный огонь, а огонь на поражение.

Издание «Лайф» предположило, что дело обойдется без стрельбы - имеется более эффективное средство - «Хибины».

«Впервые с работой комплекса радиоэлектронного подавления «Хибины» ещё в 2014 году столкнулся экипаж эсминца «Дональд Кук». В 2020 году российские ВКС получили модернизированную версию оружия — теперь комплекс маскирует любой самолёт для корабельных систем ПВО и не даёт оружию на эсминце (или любом другом корабле) навестись на потенциальную цель», - поясняют авторы.

По факту, главная задача комплекса - сделать «слепой» электронику боевого корабля. Модернизированная версия позволяет вывести со строя радиолокатор эсминца с расстояния в несколько десятков километров.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
США планируют создать новый военный блок к востоку от России

Сегодня, 12:20

Великобритания грозится в следующий раз уничтожить два десятка российских Су-24

Сегодня, 08:45

Independent: в следующий раз Россия откроет огонь по кораблю НАТО возле своих границ

Вчера, 17:40

Fox News: Россия показала готовность атаковать корабли, нарушающие границу

Вчера, 14:35

Военный эксперт предрек проигрыш российским крылатым ракетам «Калибр»

26-06-2021, 17:30

Business Insider: российские подлодки способны наносить удары «Калибрами» по портам США и Европы

26-06-2021, 16:30

Le Monde: Турецкие беспилотники пользуются ажиотажным спросом в странах бывшего Советского Союза

26-06-2021, 12:35

На Западе злорадствуют, что в России доверие людей к вакцинации подорвано

26-06-2021, 09:20

В районе учений ВМФ РФ в Средиземном море появился британский самолет

25-06-2021, 18:45

В Турции двояко отреагировали на вторжение эсминца Британии в территориальные воды России

25-06-2021, 15:00

Daily Mail: британский эсминец «Defender» готовил ответный удар по российским силам

25-06-2021, 11:05

В полностью вакцинированном Израиле началась новая волна коронавируса COVID-19

24-06-2021, 21:55

The Times: весь ВМФ РФ бессилен против ВМС Великобритании

24-06-2021, 19:05

The Spectator считает инцидент с британским эсминцем Defender у Крыма частью стратегии НАТО

24-06-2021, 11:35

The Times назвало Черное море местом начала полномасштабной войны

24-06-2021, 11:20

США выводит свой военный контингент из Афганистана, используя украинские и российские самолеты

23-06-2021, 15:35

Австралийка заразилась коронавирусом от полностью привитого и не больного COVID-19 работника отеля

23-06-2021, 11:05

Неизвестные хакеры переместили корабли НАТО близ Севастополя

23-06-2021, 07:10

Baijiahao: Китайцы не пустили США на свою орбитальную станцию

22-06-2021, 08:30

Результаты исследования социолога Шугалея нивелировали вбросы западных СМИ

21-06-2021, 22:05

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Сторонников обязательной вакцинации от COVID-19 вынудили услышать другую правду
  • 25-06-2021, 15:05

Сторонников обязательной вакцинации от COVID-19 вынудили услышать другую правду

Обозреватель телеканала «Царьграда» Юрий Пронько пригласил в свою передачу «Царьград. Главное» экспертов для того, чтобы разобраться в законности

Минздрав разъяснил, с какими диагнозами от коронавируса COVID-19 не прививают
  • Сегодня, 11:40

Минздрав разъяснил, с какими диагнозами от коронавируса COVID-19 не прививают

Минздрав России выпустил специальные инструкции, в которых говорится и о том, кому из россиян следует отказаться от вакцинации или повременить с

Врач Миннуллин: Пожилые, заразившиеся новыми штаммами коронавируса, практически не имеют шансов
  • Вчера, 16:05

Врач Миннуллин: Пожилые, заразившиеся новыми штаммами коронавируса, практически не имеют шансов

Новые мутации коронавируса быстро приспосабливаются к окружающим условиям, и могут проявлять еще большую агрессию. Об этом рассказал первый

Военный эксперт предрек проигрыш российским крылатым ракетам «Калибр»
  • 26-06-2021, 17:30

Военный эксперт предрек проигрыш российским крылатым ракетам «Калибр»

Военный аналитик Константин Сивков предрек проигрыш российским крылатым ракетам большой дальности «Калибр» в случае столкновения с мощным

Великобритания грозится в следующий раз уничтожить два десятка российских Су-24
  • Сегодня, 08:45

Великобритания грозится в следующий раз уничтожить два десятка российских Су-24

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, общаясь с журналистами на военной базе в Хемпшире, объявил, что боевые корабли Королевского флота и

Следите за антителами: российские медики рассказали о главной проблеме ревакцинации
  • 26-06-2021, 15:10

Следите за антителами: российские медики рассказали о главной проблеме ревакцинации

Главную проблему повторной процедуры вакцинирования раскрыли российские медики. По комментарию врача-иммунолога Зои Скорпилевой, при ревакцинации

Новости партнеров
Новости партнеров
В Турции двояко отреагировали на вторжение эсминца Британии в территориальные воды России
  • 25-06-2021, 15:00

В Турции двояко отреагировали на вторжение эсминца Британии в территориальные воды России

В Турции двояко отреагировали на вторжение британского эсминца в территориальные воды России близ Крыма. Позиция страны, прослеживаемая в статье

Fox News: Россия показала готовность атаковать корабли, нарушающие границу
  • Вчера, 14:35

Fox News: Россия показала готовность атаковать корабли, нарушающие границу

Издание Fox News сообщает, что инцидент с британским эсминцем Defender, который произошел 23 июня в Черном море, показал, что Россия может оперативно

В районе учений ВМФ РФ в Средиземном море появился британский самолет
  • 25-06-2021, 18:45

В районе учений ВМФ РФ в Средиземном море появился британский самолет

Информация о появлении британского военного самолета в месте проведения учений РФ в Средиземном море появилась в публикации обозревателя «Царьград».

В России пообещали ударить по цели после прохода британского эсминца
  • 25-06-2021, 16:45

В России пообещали ударить по цели после прохода британского эсминца

После вторжения эсминца Королевского флота Великобритании в территориальные воды России в Черном море и прохождения недалеко от крымского побережья