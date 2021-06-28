Kayhan: Москва предупредила Запад после инцидента с британским эсминцем

После инцидента в Черном море, когда британский эсминец приблизился к Крыму, а российские военные были вынуждены прибегнуть к предупредительной стрельбе, отношения между Россией и Западом обострились еще больше, пишут авторы иранского издания Kayhan.

Однако случившемся, считают они, Кремль послал жесткое предупреждение не только Великобритании, но и всем ее союзникам по НАТО: в случае повторения подобного Россия оставляет за собой право применить бомбардировку по кораблю, нарушившему ее границы.

Инцидент у мыса Фиолент с британским эсминцем стал реальной демонстрацией скрытого противостояния между РФ и странами Запада.

Издание напоминает, что после случившегося посла Великобритании в стране Дебору Броннерт в срочном порядке вызвали во внешнеполитическое ведомство России для того, чтобы выразить Лондону свой решительный протест. В то же время российский посол в Британии после резонансного инцидента прямым текстом предупредил, что в следующий раз, если подобное кому-то вздумается повторить, Россия ответит «достаточно жёстко».

«Отношения России и Америки так и продолжают оставаться на глубоком дне, причем в гораздо большем смысле, нежели это было во времена существования Советского Союза. И инцидент в Черном море, как и последовавшая за ним враждебная риторика Запада, это только подтверждают», - говорится в статье.

Резюмируя, авторы берутся утверждать, что глубочайший кризис переживают и отношения России с Европой.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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