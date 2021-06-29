Генерал Липовой ответил на угрозы Британии потопить половину Черноморского флота России

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Генерал Липовой ответил на угрозы Британии потопить половину Черноморского флота России
В России

Бахвальство британских средств массовой информации и статьи с угрозами о том, что британский эсминец Defender в следующий раз потопит половину Черноморского флота РФ и собьет два десятка бомбардировщиков Су-24, вызывают исключительно смех. Об этом в беседе с ФАН заявил генерал-майор Сергей Липовой.

Председатель президиума Общероссийской организации «Офицеры России» считает, что такие публикации на страницах одного из ведущих изданий страны стоит расценивать как неприкрытое хамство. И международное сообщество на него должно отреагировать.


«Фактически британские журналисты считают, что войска их страны могут не только безнаказанно нарушать чужие границы, но и развязывать при этом вооруженный конфликт», — говорит Липовой.

Генерал-майор предупредил о том, что если командованию ВМС Великобритании захочется совершить очередную провокацию близ берегов России и вторгнуться в ее территориальные воды, ему стоит быть готовым к сокрушительному и мощному ответу. Ибо Москва подобное будет расценивать как нападение на свою территорию.

Хотя, отмечает генерал Липовой, на Западе уже устоялось мнение, что РФ не имеет права отвечать на провокации Запада. Ибо если она что-нибудь предпримет в ответ, это сразу же начинает расцениваться как «агрессия России».

«Лицемерие и двойные стандарты по отношению к нашей стране стали практически нормой», — резюмировал Сергей Липовой.

Напомним, 23 июня эсминец ВМС Великобритании Defender вторгся в территориальные воды страны у мыса Фиолент, неподалеку от Крыма. Ретировался он только после того, как российские военные открыли предупредительный огонь.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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