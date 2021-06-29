Армению назвали заложницей ведущих геополитическую игру России и Турции

Армения, государство на Кавказе, не имеющее выхода к морю, с населением около 3 миллионов человек, оказалась заложницей чужих политических игр. После поражения в 44-дневной войне против Азербайджана осенью минувшего года страна прочно застряла на российской геополитической орбите и была вынуждена пойти на болезненные уступки своему заклятому врагу, пишет Тowardfreedom.org.

20 июня в стране состоялись парламентские выборы, по итогам которых победа досталась партии исполняющего обязанности главы правительства страны Никола Пашиняна.

Страна зависит от России в экономическом, политическом и военном отношении, отмечает автор. В мирном соглашении, подписанном при посредничестве Москвы Пашиняном и Алиевым, он видит подвох. В соответствии с договоренностями, Азербайджан сможет перейти в свой анклав Нахчыван, граничащий с Арменией, Турцией и Ираном, через территорию Армении, а Федеральная служба безопасности России обеспечит безопасность дорог.

Подобные действия могут подорвать остатки суверенитета Армении на юге, прежде всего в районе, граничащем с Ираном, подчеркивается в статье.

Никол Пашинян на посту Премьера выгоден, практически, всем сторонам конфликта, поскольку пространство для политических маневров у него теперь довольно ограничено. Обозреватель берется прогнозировать, что в краткосрочной перспективе, минимум до 2025 года, когда истекает пятилетний мандат российских миротворцев в Нагорном Карабахе, доминирующим политическим игроком в регионе будет оставаться Россия. Но затем расклады могут поменяться.

«Ожидается, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе Турция улучшит свои позиции на Кавказе и с высокой долей вероятности построит военную базу недалеко от границы с Россией. Азербайджан уже извлек выгоду из своих военных связей с Турцией. Армения уже многое потеряла и еще больше потеряет, оказавшись заложницей масштабной геополитической игры, в которую играют в регионе Россия и Турция», - резюмирует издание.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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