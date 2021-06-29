В Турции инцидент с британским эсминцем у Крыма сравнили с причиной начала Первой мировой

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В Турции инцидент с британским эсминцем у Крыма сравнили с причиной начала Первой мировой
В Мире

В Турции аналитики обеспокоены последствиями инцидента с британским эсминцем у крымского побережья.

Обозреватель издания Sabah Хашмет Бабаоглу сравнил произошедшее с другим «черноморским инцидентом», который, как предполагают ряд историков, стал причиной начала Первой мировой войны.

Речь идет о событиях 12 октября 1914 года. Тогда немецкий  адмирал Сушон, назначенный первым капитаном османского флота, самовольно вывел флот в Черное море. И хотя Стамбул тут же отозвал его назад, далее последовала чреда событий, вылившихся в Первую мировую войну.


«Странно, что, в то время как все следят за действиями американского флота в Черном море, британский корабль вдруг приблизился к критическим позициям», - пишет турецкий аналитик.

Он отметил, что Черноморский регион может быть очень неспокойным, и события, происходящие там, могут серьезно изменить ситуацию на мировой политической арене, поскольку свои интересы в Черном море отстаивают там.

Но то, что именно британский военный корабль устроил столь масштабную провокацию, у турецкого эксперта вызвало удивление, ведь ранее подобные выходки в Черном море не позволяли себе даже американцы, хотя Вашингтон открыто придерживается политики давления на Россию.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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