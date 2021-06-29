Турция взяла курс на закрытие границ из-за распространения коронавируса на курортах

Ухудшение эпидемической картины в Турции может стать причиной очередного закрытия границ для иностранных туристов, в том числе и из России — такую информацию предоставил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа. Политик подчеркнул, что после частичного открытия границ стало фиксироваться значительное увеличение числа заражаемости, передает «Турпром».

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа предоставил новые данные о заболеваемости коронавирусом в популярной туристами Анталии — на прошлой неделе на 100 тысяч жителей приходилось в среднем 28 заболевших, однако сейчас показатель вырос до 32 человек на 100 тысяч жителей.

«К туристам, где бушует дельта-коронавирус, необходимо применение повторного ПЦР-теста по прибытии на территорию Турции. И при положительном результате должен применяться 14-дневный карантин. В России активно распространяется индийский дельта-штамм — мы будем вынуждены возобновить закрытие авиасообщения с РФ в случае ухудшения в Турции эпидемиологических показателей» — сообщил Фахреттин Коджа.

В Турецкой Медицинской Ассоциации отметили, что Россия является одной из лидеров по числу инфицированных лиц на 100 тысяч человек среди всех остальных стран Европы — средний показатель составляет 74 человека на 100 тысяч россиян.

«Турция может быть закрыта по самому жесткому сценарию. И не только для России. Мы продолжаем мониторить ситуацию и готовы ввести усиленные карантинные меры в любой момент», - отметили в Минздраве Турции.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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