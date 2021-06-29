Кто и почему устраивает «информационный геноцид» России

Image 16+
Кто и почему устраивает «информационный геноцид» России
В России
Предприниматель Евгений Пригожин / Фото из открытых источников

Предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал заявления главного редактора The Insider Романа Доброхотова о том, что упомянутый в заявлении юристов Пригожина Денис Билунов не является журналистом издания.

Ранее бизнесмен направил иск против издания The Insider за распространение материалов, порочащих его деловую репутацию. Об этом сообщила пресс-служба компании «Конкорд», отметив, что бизнесмен требует удалить статью. Кроме того, он намерен взыскать с издания пять миллионов рублей за причинение морального вреда. 

Главред The Insider Роман Доброхотов вину не признал, отметив что Денис Билунов никакого отношения к интернет-ресурсу не имеет. Однако в профиле журналиста в соцсети Facebook указано обратное. 



Пригожин рассказал, что подобные издания созданы для информационной войны против России. 

«Американцы раскидывают через свои НКО центры антироссийской пропаганды по периметру РФ, полагая, что тем самым они победят в информационной войне, устроив де-факто информационный геноцид России. Но думаю, что, как и всегда за нашу великую историю, они так получат по яйцам, что всякие ошметки, типа Латвии, еще долго будут дерьмо из своих ран вылизывать», - опубликовала слова Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».

Бизнесмен подчеркнул, что не только The Insider, но и любые другие антироссийские издания не готовы отвечать за свои слова. Так, например, как только иск поступил в суд, Доброхотов заявил, что у СМИ отсутствует юридическое представительство в России.

«Антироссийские СМИ крутятся как ужи на сковородке, за свои слова отвечать не готовы. Сегодня вдруг выяснилось, что The Insider не российское, а латышское СМИ, а журналист, опубликовавший материал, тут же открестился от всего, включая маму с папой. Видимо, это их эсэсовское прошлое всплывает. Я про Латвию, которая фашистов поддерживала», – заключил предприниматель.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Кто и почему устраивает «информационный геноцид» России

Сегодня, 21:35

Российские правозащитники пожаловались Путину на вакцинацию от коронавируса COVID-19

Сегодня, 16:30

Министр здравоохранения РФ обвинил свободу слова в срыве вакцинации от коронавируса

Сегодня, 13:55

Власти РФ отказались от плана привить к осени 60% взрослого населения страны

Сегодня, 12:50

Генерал Липовой ответил на угрозы Британии потопить половину Черноморского флота России

Сегодня, 00:35

В Роструде рассказали, в каких случаях могут отстранить от работы непривитых от коронавируса

Вчера, 11:45

Роструд: отказавшиеся от вакцинации против COVID-19 граждане должны быть отстранены от работы

24-06-2021, 21:15

Журналист Бабченко: Эсминец Defender может «смешать с песком весь Севастополь целиком и полностью»

24-06-2021, 16:30

После инцидента с британским эсминцем «Defender» авиацию на юге России усилили Ту-142

24-06-2021, 16:00

Россия против COVID-19: справка о вакцинации становится самым расхожим документом

22-06-2021, 00:10

Главврач сообщил о росте числа молодых пациентов с коронавирусом COVID-19 в Москве

21-06-2021, 16:55

Минздрав планирует ввести новые лекарства против коронавируса COVID-19

21-06-2021, 15:30

В России проведут повторную вакцинацию для борьбы с индийским штаммом коронавируса

21-06-2021, 10:40

«Не сдаются и каждый день преодолевают себя»: Владимир Соловейчик о героях фильма «Турист»

21-06-2021, 09:05

Непривитые от коронавируса россияне могут остаться без работы

20-06-2021, 21:40

Если вакцина может усилить заболевание COVID-19, то в РФ может быть бунт

19-06-2021, 23:10

Конференция «Родительский контроль за качеством школьного питания» состоится в августе

18-06-2021, 17:30

Осташко рассказал, когда начнут изучать информацию с носителей ФБК

18-06-2021, 15:15

Языковой конгресс: неизвестное компания выиграла важный тендер Россотрудничества

18-06-2021, 14:45

«Локдаун не поможет»: почему в российских ковидных госпиталях станет больше тяжелых пациентов

17-06-2021, 23:15

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Минздрав разъяснил, с какими диагнозами от коронавируса COVID-19 не прививают
  • Вчера, 11:40

Минздрав разъяснил, с какими диагнозами от коронавируса COVID-19 не прививают

Минздрав России выпустил специальные инструкции, в которых говорится и о том, кому из россиян следует отказаться от вакцинации или повременить с

Генерал Липовой ответил на угрозы Британии потопить половину Черноморского флота России
  • Сегодня, 00:35

Генерал Липовой ответил на угрозы Британии потопить половину Черноморского флота России

Бахвальство британских средств массовой информации и статьи с угрозами о том, что британский эсминец Defender в следующий раз потопит половину

Великобритания грозится в следующий раз уничтожить два десятка российских Су-24
  • Вчера, 08:45

Великобритания грозится в следующий раз уничтожить два десятка российских Су-24

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, общаясь с журналистами на военной базе в Хемпшире, объявил, что боевые корабли Королевского флота и

Врач Стрельченко рассказала, каким ужасом обернется для врачей обязательная вакцинация от COVID-19
  • Вчера, 23:25

Врач Стрельченко рассказала, каким ужасом обернется для врачей обязательная вакцинация от COVID-19

Обязательную вакцинацию, которая должна охватить 60% работников отдельных сфер, столичный врач-терапевт, член Межрегионального профсоюза работников

Врач Миннуллин: Пожилые, заразившиеся новыми штаммами коронавируса, практически не имеют шансов
  • 27-06-2021, 16:05

Врач Миннуллин: Пожилые, заразившиеся новыми штаммами коронавируса, практически не имеют шансов

Новые мутации коронавируса быстро приспосабливаются к окружающим условиям, и могут проявлять еще большую агрессию. Об этом рассказал первый

Эсминец USS Ross ВМС США в Черном море могут встретить российские «Хибины»
  • Вчера, 14:20

Эсминец USS Ross ВМС США в Черном море могут встретить российские «Хибины»

Сегодня в Черном море, невзирая на возмущение России, начались масштабные учения ВМС Украины, Шестого флота США и постоянной морской группы кораблей

Новости партнеров
Новости партнеров
Власти РФ отказались от плана привить к осени 60% взрослого населения страны
  • Сегодня, 12:50

Власти РФ отказались от плана привить к осени 60% взрослого населения страны

Власти России пересмотрели свои планы по вакцинации к осени 60% взрослого населения по всей стране. Еще недавно в России согласно стратегии

Fox News: Россия показала готовность атаковать корабли, нарушающие границу
  • 27-06-2021, 14:35

Fox News: Россия показала готовность атаковать корабли, нарушающие границу

Издание Fox News сообщает, что инцидент с британским эсминцем Defender, который произошел 23 июня в Черном море, показал, что Россия может оперативно

Independent: в следующий раз Россия откроет огонь по кораблю НАТО возле своих границ
  • 27-06-2021, 17:40

Independent: в следующий раз Россия откроет огонь по кораблю НАТО возле своих границ

Издание The Independent написало, что британский военный корабль, который 23 июня, вошел в территориальные воды России, преследовал цель

В Турции инцидент с британским эсминцем у Крыма сравнили с причиной начала Первой мировой
  • Сегодня, 10:00

В Турции инцидент с британским эсминцем у Крыма сравнили с причиной начала Первой мировой

В Турции аналитики обеспокоены последствиями инцидента с британским эсминцем у крымского побережья. Обозреватель издания Sabah Хашмет Бабаоглу