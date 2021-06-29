Кто и почему устраивает «информационный геноцид» России

Предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал заявления главного редактора The Insider Романа Доброхотова о том, что упомянутый в заявлении юристов Пригожина Денис Билунов не является журналистом издания.

Ранее бизнесмен направил иск против издания The Insider за распространение материалов, порочащих его деловую репутацию. Об этом сообщила пресс-служба компании «Конкорд», отметив, что бизнесмен требует удалить статью. Кроме того, он намерен взыскать с издания пять миллионов рублей за причинение морального вреда.

Главред The Insider Роман Доброхотов вину не признал, отметив что Денис Билунов никакого отношения к интернет-ресурсу не имеет. Однако в профиле журналиста в соцсети Facebook указано обратное.









Пригожин рассказал, что подобные издания созданы для информационной войны против России.

«Американцы раскидывают через свои НКО центры антироссийской пропаганды по периметру РФ, полагая, что тем самым они победят в информационной войне, устроив де-факто информационный геноцид России. Но думаю, что, как и всегда за нашу великую историю, они так получат по яйцам, что всякие ошметки, типа Латвии, еще долго будут дерьмо из своих ран вылизывать», - опубликовала слова Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».

Бизнесмен подчеркнул, что не только The Insider, но и любые другие антироссийские издания не готовы отвечать за свои слова. Так, например, как только иск поступил в суд, Доброхотов заявил, что у СМИ отсутствует юридическое представительство в России.

«Антироссийские СМИ крутятся как ужи на сковородке, за свои слова отвечать не готовы. Сегодня вдруг выяснилось, что The Insider не российское, а латышское СМИ, а журналист, опубликовавший материал, тут же открестился от всего, включая маму с папой. Видимо, это их эсэсовское прошлое всплывает. Я про Латвию, которая фашистов поддерживала», – заключил предприниматель.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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