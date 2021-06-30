Аntiwar: провокация Defender - преднамеренный акт развязывания войны, одобренный на самом высоком уровне

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Аntiwar: провокация Defender - преднамеренный акт развязывания войны, одобренный на самом высоком уровне
В Мире

Пребывание корреспондента BBC на борту эсминца HMS Defender ВМС Великобритании в Черном море вконец убеждает в том, что случившееся 23 июня - преднамеренный акт развязывания опасной войны, одобренный на самом высоком уровне, пишет журнал Аntiwar.com. Также стало понятным, что BBC - это всего лишь государственная пропагандистская телекомпания.

«Пропагандистское мероприятие с целью спровоцировать российскую армию было рассчитанным и преднамеренным. И это подтверждает вышедший вчера вечером телерепортаж корреспондента BBC, который прямым текстом сообщил, что маршрут эсминца «был одобрен на самом высоком уровне британского правительства. Но премьер-министр обычно не смотрит на точное местонахождение британских кораблей. Это был преднамеренный акт опасной войны», - говорится в публикации.

Автор Крейг Мюррей отмечает, что версия Британии о «мирном переходе» из Одессы в Грузию рассыпается на глазах, так как не было абсолютно никакой необходимости проходить в пределах 12 миль от мыса Фиолент, так как был другой путь - короче.

«Нет никаких сомнений в том, что Россия де-факто контролирует Крым, несмотря на поддержку Великобританией претензий правительства Украины на этот регион. Верно также и то, что присоединение Крыма РФ не было осуществлено в соответствии с международным правом. Однако на практике это не может быть изменено вспять, и ситуацию необходимо урегулировать путем заключения договора или в Международном Суде. Невозможно, чтобы правовая позиция правительства Великобритании заключалась только в том, что Украина «эффективно контролирует» территорию», - резюмировал обозреватель.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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