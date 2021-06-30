Эксперт: доклады об агрессии России - только повод для размещения США большого количества ядерного оружия в Европе

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Эксперт: доклады об агрессии России - только повод для размещения США большого количества ядерного оружия в Европе
В Мире

Американские стратеги продолжают нагнетать обстановку, указывая на «ядерную угрозу», исходящую от России. Об этом пишет бразильский эксперт по международному праву Лукас Лейрос на страницах InfoBrics.

Его внимание привлек недавний доклад корпорации RAND, считающейся одним из самых крупных американских «мозговых центров». Авторы настаивают на уязвимости стран НАТО перед Россией с ее ядерными возможностями, описывая, что вооруженный конфликт с Москвой обернется для стран Европы печальными последствиями. Документ, фактически, ориентирован на усиление антироссийской истерии на Западе, полагает Лейрос.

Возможной начальной точкой войны с Россией эксперты называют Балтийский регион и называют его одной из главных проблем, которую следует решить для того, чтобы обеспечить безопасность стран Европы.


Однако этого всего лишь сотрясение воздуха, считает Лейрос, ибо ни одна ядерная держава не решится на применение такого оружия, осознавая последствия, к которым это может привести.

«Ценность ядерного оружия заключается в его способности гарантировать безопасность страны, которая им обладает, а не в его фактическом применении», – пояснил автор публикации.

Поэтому, уверяет он, подобные доклады ориентированы исключительно на нагнетание страхов с тем, чтобы просто оправдывать нарастание агрессии во внешней политике, выдавая ее за «усиление западной обороны».

«Решение проблемы, по мысли американских стратегов, заключается в ликвидации уязвимых районов. По сути, это лишь повод для размещения большого количества американского ядерного оружия в европейских странах», – резюмировал он.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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