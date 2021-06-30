Sea Breeze-2021 у Крыма: 40 кораблей НАТО уже похожи на братскую могилу в Черном море

В Черном море стартовали учения Sea Breeze-2021, крупнейшие за последние десять лет. В них примут участие 40 кораблей, 30 летательных аппаратов, более 5 тысяч военнослужащих. Участницами маневров стали 32 страны.

Один из самых грозных кораблей НАТО, прибывший на учения в Черное море, является американский эсминец Ross. Также в Sea Breeze-2021 задействован всем известный британский эсминец Defender и эсминец ВМС США DDG-71 USS Porter, на оснащении которого имеется система ПРО «Иджис».

Всего, повторимся, в Черном море сейчас находятся 40 боевых кораблей стран НАТО и их партнеров. Обозреватели издания Свободная пресса заявляют, что они уже похожи на братскую могилу.

Боекомплект одного комплекса «Бал» 64 ракеты — это 6?7 уничтоженных эсминцев. А еще они могут быть поражены ракетами «Оникс» или «Яхонт» из «Бастиона».

Военный эксперт Владислав Шурыгин считает, что Крыму ничего не угрожает - это одна из самых защищенных территорий. На полуострове развернуты С-400, а также комплексы РЭБ, дислоцируются 810-я бригада морпехов в Севастополе, отдельный 501-й батальон в Феодосии, 97-й десантно-штурмовой полк в Джанкое и 8-й артполк под Симферополем. Не говоря уже об истребителях и бомбардировщиках.

«Защищенность Крыма не строится как традиционная многоэшелонированная оборона, с ДОТами, ДЗОТами, вырытыми окопами и блиндажами. Надежность обеспечивается гармоничным сочетанием всех видов и средств вооружений российской армии, которые могут применяться с исключительной универсальностью», - пояснил Шурыгин.

Крым не просто так нарекли «сухопутным авианосцем» - с его территории контролируется почти все Черное море.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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