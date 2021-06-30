Tysol: Запад из-за действий РФ столкнулся с тремя проблемами в Черном море

Политический аналитик из Польши Григорий Кучинский высказал мнение, что выросшая активность России в Черном море превратилась для НАТО, а заодно и Украины, серьезными последствиями. Эксперт имеет ввиду воссоединение России с Крымом, после которого расстановка сил в черноморском регионе резко изменилась. Москва теперь контролирует оба берега Керченского пролива, что имеет огромное значение с точки зрения стратегии. Об этом сообщает «ПолитРоссия», ссылаясь на польское издание Tysol.

Кучинский уверен, что теперь Запад в этом регионе сталкивается с тремя проблемами.

«Во-первых, русские теперь контролируют оба берега Керченского пролива, а это значит, что теперь они заперли украинцев в Азовском море. В то же время они открыли безопасный путь для переброски военно-морских сил с Каспийского моря. Во-вторых, Москва больше не зависит от Киева в вопросе размещения Черноморского флота в Крыму», — рассуждает аналитик.

Кроме того, россияне существенно расширили зоны своих действий на южных рубежах, разместив на территории Крыма береговые противокорабельные комплексы «Бал» и «Бастион». Теперь в пределах их досягаемости - большая часть Черного моря.

Эксперт отмечает, что на фоне этого очень тяжело придется Украине, которая может оказаться без всех своих важнейших портов.

«Украина оказалась в особенно тяжелом положении. Порты на Азовском море, такие как Мариуполь или Бердянск, могут быть заблокированы в любой момент, а из Крыма россияне могут быстро и легко заблокировать доступ к портам к западу от полуострова, в том числе и Одессу», — указал Кучинский.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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