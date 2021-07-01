Европа не одобрила использование вакцины Covishield

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Европа не одобрила использование вакцины Covishield
В Мире

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) официально объявило о том, что индийская версия вакцины AstraZeneca от Covid-19, известная как Covishield, не одобрена для использования в Европейском союзе по той простой причине, что она отличается от оригинального препарата.

«Даже если будет использоваться технология, аналогичная технологии Vaxzevria (под таким названием вакцина AstraZeneca появилась на рынке), Covishield в настоящее время не одобрен в ЕС», - сказано в сообщении EMA.

Объясняя отказ, в агентстве поясняют, что вакцины - продукт органический. Разные условия производства в итоге могут привести к тому, что конечный продукт будет отличаться по качеству.

А тем временем представитель ВОЗ призвал ЕС согласиться на использование Covishield и выразила разочарование тем, что некоторые страны на фоне появившейся информации об отличии этой вакцины от оригинального препарата отказываются использовать его.

«Очень жаль, потому что AstraZeneca-Covishield - это точно такая же вакцина, как и AstraZeneca-Vaxzevria», - говорит Ричард Мичиго, представитель отделения ВОЗ в Африке.

Африканский союз также выразил свой протест против непризнания ЕС этой вакцины, заявив, что расценивает это как потенциальную дискриминацию африканцев, поскольку препарат используется очень широко для вакцинации населения африканских стран.

В настоящее время в ЕС одобрены только четыре вакцины: вакцины Pfizer, Moderna, AstraZeneca (исключительно вариант, который на рынке называется Vaxzevria) и Johnson & Johnson.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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