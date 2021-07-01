Forbes: британский стелс-истребитель F-35 мог потопить российский фрегат в Средиземном море

Недавно в Средиземном море боевые корабли России и НАТО тренировались топить друг друга. Об этом пишет обозреватель Дэвид Акс в своей статье для журнала Forbes.

Российские бомбардировщики Ту-22М с противокорабельными ракетами Х-22, а также перехватчики МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» отрабатывали уничтожение флагмана британской АУГ - авианосца Queen Elizabeth ВМС Великобритании.

Британцы не наблюдали за имитацией ударов молча. С авианосца взлетел стелс-истребитель F-35. Приблизившись к российскому фрегату «Адмирал Макаров», он имел все возможности для того, чтобы его потопить, воспользовавшись планирующей бомбой с GPS-наведением, подчеркивает Акс.

Однако на горизонте появились российские истребители, и британские пилоты предпочли не вступать в конфронтацию и отступить.

Тем не менее, ситуация была опасная, и еще неизвестно, к каким последствиям могли привести такие тренировки России и Великобритании в Средиземноморье, отмечает эксперт.

Напомним, британская АУГ, кроме непосредственно авианосца, представлена двумя эсминцами и двумя фрегатами, а также эсминцем ВМС США и нидерландским фрегатом.

Однако Defender и Evertsen, как известно, отделились от ее состава. Сейчас эти корабли принимают участие в масштабных учениях «Морской бриз-2021» в Черном море. Еще до их начала, 23 июня, британский эсминец затеял провокацию у берегов Крыма, которая, как считают некоторые эксперты, едва не вылилась в Третью мировую войну.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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