The National Interest: Близится очередное противостояние кораблей ВМФ РФ и НАТО в Черном море

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The National Interest: Близится очередное противостояние кораблей ВМФ РФ и НАТО в Черном море
В Мире

Аналитики обозревателя «The National Interest» спрогнозировали очередную «стычку» флота РФ и НАТО в акватории Черного моря. Эксперты указали, что инцидент с британским эсминцем вблизи границ Крыма станет далеко не единственным с учетом того, что НАТО начало крупнейшие за последние несколько лет военные учения возле российских границ. Об этом пишет «ИноСМИ».

По предположению экспертов «The National Interest», России следует ожидать очередных военных провокаций со стороны НАТО, которые могут быть реализованы в рамках учений «Морской бриз». Журналист Марк Эпископос сообщил, что внедрение британского эсминца Defender в российские воды стало лишь первым в череде неминуемых провокаций со стороны НАТО – ведь Альянс сконцентрировал огромную военную мощь из 32 кораблей, 40 единиц авиации и 5000 военных вблизи России. 

«Концентрация такого арсенала определенно не гарантирует, что учения НАТО пройдут в мирном ключе. Безусловно, Альянс вряд ли решится на открытое противостояние с Россией, которая внимательно следит за передвижениями НАТО с воздуха, однако осуществления мелких провокаций, по всей видимости, не избежать», - сообщил эксперт «The National Interest». 

Марк Эпископос указал, что одной из целей НАТО в рамках данных учений является демонстрация для США своей поддержки Украине, которая продолжает находиться в затяжном дипломатическом противостоянии с Россией. Камнем преткновения в разладе Киева и Москвы является принадлежность Крыма — и военные маневры НАТО вряд ли обойдут стороной данный регион.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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